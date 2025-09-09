Сценарій СРСР стає ймовірним. Що буде економічною катастрофою для Росії

Росія намагається корумпувати європейські еліти, але робити це без нафти буде складніше

Сполучені Штати мають малий товарооборот із Росією, тому тиснуть на інших економічних партнерів РФ із метою скорочення закупівлі російських енергоносіїв та зменшення надходження валюти, яку агресор використовує для фінансування війни проти України.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чого домагаються США т Україна.

На його думку, якщо американці дотиснуть європейців та індійців у питанні зупинки купівлі російської нафти та природного газу, оце буде конкретна справа, а не пуста балаканина. І тоді "рупор" Кремля Дмитро Пєсков не буде радісно розповідати, що санкції Заходу начебто не діють на Росію.

— Якби "добити" експорт нафти до Індії, якщо Україна переб'є ці нафтогони і термінали в Балтійському морі, то тоді це буде катастрофа для росіян. А якщо ще європейці припинять купувати російську нафту та газ, то там вже сценарій Радянського Союзу дуже ймовірним стає, — каже політичний експерт.

Він зауважив, що припинення продажу енергоносіїв у Європу тягне за собою і зменшення політичного впливу РФ. Тому що росіяни закладають знижки як спосіб підкупу європейських еліт. Наприклад, прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

— Вони [росіяни] дають десь 30% знижки, а Орбан і касу партійну може поповнити, і показувати виборцям, що в Угорщині нижча ціна нафти чи бензину тощо. А коли цього інструментарію нема, то і лобістів російських стає менше, тому що вони хочуть бачити гроші, — підсумував Тарас Загородній.

