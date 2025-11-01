Іграшковий шахед — нова розвага в Росії: обіцяють і на радіокеруванні (фото)

Іграшка не просто нагадує вбивчий безпілотник — у неї вставляють вибуховий елемент, який реально спрацьовує при зіткненні.

На російських маркетплейсах з’явилися іграшкові копії ударних безпілотників типу шахед (локальна марка — "Герань-2") — причому не лише як пінопластові моделі для дітей, а й у версії "для дорослих". За описом продавців, після запуску моделі з рук під час зіткнення з перешкодою петарда дає світловий і звуковий ефект — тобто імітує "вибух".

Що потрібно знати

У Росії з’явилися іграшкові копії ударних дронів "Герань-2"

Моделі виготовлені з пінопласту, комплектуються петардами

Продавці запевняють, що іграшка має "безпечну зону" в пів метра

Виробник уже готує версію на радіокеруванні

Серед інших, така іграшка є на Ozon. Невеликі моделі вагою до 200 грамів у формі "Герань-2" /Shahed, виготовлені з пінопласту. Вартість від 195.22 грн для користувачів Озона, до 1 032 грн, для тих у кого немає карти маркетплейса.

Шахед з петардою

У дорослій версії в комплекті йдуть петарди для установки у ніс моделі. Після зіткнення з перешкодою петарда спрацьовує. Виробник вказує радіус безпечної зони в 0,5 метра.

Характеристики виробу

На сайті йдеться, що "Герань-2" витримує вибух. Щоправда, не вказано, що буде з пінопластовою моделлю після того, як вибухнуть усі 20 петард, які йдуть в комплекті.

Так вставляється петарда

Росіяни вибуховою іграшкою задоволені. Ба більше — виробник готується до запуску версії на радіокерування. Цікавий факт — попри те, що на коробці маркування виробника "Сталінські соколи", зроблена іграшка в Китаї.

Моделька "Герані-2" в упаковці

З листопада мають почати продавати шахеди-моделі на радіокеруванні

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія продовжує мілітаризувати все довкола — навіть народження дітей перетворює на пропаганду війни. Немовлят у лікарнях виписують у військовій формі, роблячи з них символи "патріотизму".