"Дуже погано вчать історію": демограф назвала, що найстрашніше для Росії у війні

Росіяни кепсько знають минуле й не роблять висновків, вважає Елла Лібанова

Обстріли та бомбардування, які регулярно влаштовують російські війська українським містам, не принесуть агресору бажаного результату. Це доведено багатьма історичними прикладами.

Для Росії найстрашнішим є об'єднане, згуртоване українське суспільство. Про це в програмі "Орестократія" наголосила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова.

Експерт зазначила, що росіяни дуже погано вчать історію. Скажімо, під час бомбардування Лондона авіацією гітлерівської Німеччини, яке тривало протягом 57 ночей поспіль, британці не виказували почуття страху, а лише скажену лють до ворогів.

Надзвичайний і повноважний посол СРСР у Великій Британії Іван Майський, який перебував на дипломатичній роботі у Королівстві з 1932 по 1943 роки, зазначав, що бомбам Люфтваффе не вдається зламати волю мешканців міста, натомість холодний гнів населення лише збільшується. Своєю чергою, коли союзники зрівнювали з землею німецькі міста, місцеве населення не повстало проти нацизму.

Й в Україні наразі відбувається точно така сама історія, зазначає експерт.

"Це не дає нічого. Вчить історію", — наголошує Елла Лібанова.

Ще у 2022 році, нагадала директор Інституту демографії, у столиці ходив анекдот про те, як після чергового обстрілу деякі мешканці Києва нібито питали у сусідів та знайомих, коли ті підуть пікетувати уряд, аби очільники держави пішли на перемовини з Росією. "От коли підуть, тоді й ми вийдемо", — чули вони у відповідь.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що Кремль прагне повного відключення світла в Україні для нагнітання суспільного невдоволення. Однак найбільша сила України — це єдність, й без неї війну не виграти.