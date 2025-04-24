З дитинства ватник: у Росії новонароджених долучають до військового культу смерті (фото)

Росія навіть немовлят перетворює на символи своєї агресії

Росія знову дивує світ своїм фанатичним мілітаризмом — тепер під прицілом опинилися навіть новонароджені діти. У Кузбаській обласній дитячій лікарні немовлят виписують не в звичайних конвертах, а в мініатюрних військових плащ-палатках та пілотках.

Медсестри власноруч шиють ці "патріотичні наряди", перетворюючи перші дні життя малюків на військово-пропагандистську виставу. Про це звітують російські ЗМІ.

Керівництво лікарні пояснює цю ініціативу бажанням "підкреслити спадкоємність поколінь" та "віддати шану захисникам вітчизни". Вони стверджують, що участь у проєкті нібито є добровільною.

Подібні практики вже з'являлися й в інших містах Росії. Торік у Хабаровську дітей, чиї батьки беруть участь у війні проти України, загортали в камуфляжні конверти з запискою "Тату, я з тобою".

А у жовтні 2024 року депутатка Державної Думи Тетяна Буцька запропонувала навіть створити спеціальний державний стандарт для одягу немовлят із російською символікою. "Патріот з народження — це коли у тебе триколор, герб. Перша твоя одежа вже говорить про те, що ти народився в Росії", — заявляла вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як у Росії вербують контрактників на війну в Україні. Поліція може пресувати рядових росіян скільки завгодно.