Игрушечный шахед – новое развлечение в России: обещают и на радиоуправлении (фото)

Игрушка не просто напоминает убийственный беспилотник – в нее вставляют взрывной элемент, реально срабатывающий при столкновении.

На российских маркетплейсах появились игрушечные копии ударных беспилотников типа "шахед" (локальная марка — "Герань-2") — причем не только как пенопластовые модели для детей, но и в версии "для взрослых". По описанию продавцов, после запуска модели с рук при столкновении с препятствием петарда дает световой и звуковой эффект – то есть имитирует "взрыв".

Что нужно знать

В России появились игрушечные копии ударных дронов "Герань-2"

Модели изготовлены из пенопласта, комплектуются петардами.

Продавцы уверяют, что игрушка имеет "безопасную зону" в полметра

Производитель уже готовит версию по радиоуправлению

Среди других, такая игрушка есть на Ozon. Небольшие модели весом до 200 граммов в форме "Герань-2"/Shahed, изготовлены из пенопласта. Стоимость от 195.22 грн для пользователей Озона, до 1032 грн, для тех у кого нет карты маркетплейса.

Шахед с петардой

Во взрослой версии в комплекте идут петарды для установки модели в нос. После столкновения с помехой петарда срабатывает. Производитель указывает радиус безопасной зоны в 0,5 метра.

Характеристики изделия

На сайте говорится, что "Герань-2" выдерживает взрыв. Правда, не указано, что будет с пенопластовой моделью после того, как взорвутся все идущие в комплекте 20 петард.

Так вставляется петарда

Россияне взрывной игрушкой удовлетворены. Более того, производитель готовится к запуску версии на радиоуправление. Интересный факт — несмотря на то, что на коробке маркировки производителя "Сталинские соколы" сделана игрушка в Китае.

Моделька "Герани-2" в упаковке

С ноября должны начать продавать шахеды-модели на радиоуправлении

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия продолжает милитаризировать все вокруг — даже рождение детей превращает в пропаганду войны. Младенцев в больницах выписывают в военной форме, делая из них символы "патриотизма".