Плював на своє здоров’я: стала відома можлива причина смерті телеведучого Ніколаєва

Ніколаєв довгий час страждав від серйозного захворювання легень

Російський ведучий програм "Ранкова зірка", "Пісні року" та "Блакитний вогник" Юрій Ніколаєв помер на 77-му році життя. І ймовірною причиною його смерті міг стати рак, спричинений тривалим курінням.

Що відомо:

Ведучий Юрій Ніколаєв помер у лікарні 4 листопада після різкого погіршення самопочуття

Онколог припустив, що ймовірною причиною смерті артиста стало онкологічне захворювання, пов’язане з курінням

Стала відома ймовірна причина смерті Юрія Ніколаєва

Російський телеведучий Юрій Ніколаєв помер у віці 76 років. За даними ЗМІ, причиною його смерті став рецидив раку, який проявився новими пухлинами в легенях. В останні місяці артист відчував себе погано, зокрема страждав від задишки, постійного кашлю, запаморочення та сильної слабкості.

Юрій Ніколаєв помер у віці 76 років

Стан Ніколаєва погіршився після перелому стегна, який він отримав під час падіння у власному будинку на початку року. Попри попередження лікарів та погане самопочуття, телеведучий не відмовився від згубної звички та продовжував щодня викурювати по дві пачки цигарок.

Юрій Ніколаєв помер від важкої недуги

Онколог Євген Черемушкин припустив, що тривале куріння могло стати основною причиною розвитку хвороби. За словами фахівця, канцерогенні речовини, що містяться в тютюновому димі, при постійній дії руйнують слизові оболонки дихальних шляхів та провокують появу злоякісних пухлин у легенях, а також у гортані та носогорлі.

Юрій Ніколаєв викурював по дві пачки цигарок

Згідно з даними експерта, від 40 до 60% випадків раку пов’язані з впливом канцерогенів, а куріння залишається одним із провідних факторів ризику. При багаторічному курінні сигарет найбільше страждаю нирки та сечовивідні шляхи, оскільки вони активно залучені в очищенні організму від токсичних речовин.

