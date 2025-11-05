Плевал на свое здоровье: стала известна возможная причина смерти телеведущего Николаева

Николаев долгое время страдал от серьезного заболевания легких

Российский ведущий программ "Утренняя звезда", "Песни года" и "Голубой огонек" Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. И вероятной причиной его смерти мог стать рак, вызванный длительным курением.

Что известно:

Ведущий Юрий Николаев умер в больнице 4 ноября после резкого ухудшения самочувствия

Онколог предположил, что вероятной причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, связанное с курением

Стала известна вероятная причина смерти Юрия Николаева

Российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. По данным СМИ, причиной его смерти стал рецидив рака, проявившийся новыми опухолями в легких. В последние месяцы артист чувствовал себя плохо, в частности страдал от одышки, постоянного кашля, головокружения и сильной слабости.

Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет

Состояние Николаева усугубилось после перелома бедра, который он получил при падении в собственном доме в начале года. Несмотря на предупреждения врачей и ухудшение самочувствия, телеведущий не отказался от пагубной привычки и продолжал ежедневно выкуривать по две пачки сигарет.

Юрий Николаев скончался от тяжелого недуга

Онколог Евгений Черемушкин предположил, что именно длительное курение могло стать основной причиной развития болезни. По словам специалиста, канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, при постоянном воздействии разрушают слизистые оболочки дыхательных путей и провоцируют появление злокачественных опухолей в легких, а также в гортани и носоглотке.

Юрий Николаев выкуривал по две пачки сигарет

Согласно его данным, от 40 до 60% случаев рака связаны с влиянием канцерогенов, а курение остается одним из ведущих факторов риска. При многолетнем курении сигарет больше всего страдаю почки и мочевыводящие пути, поскольку они активно задействованы в очищении организма от токсичных веществ.

