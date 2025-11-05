Плевал на свое здоровье: стала известна возможная причина смерти телеведущего Николаева
Николаев долгое время страдал от серьезного заболевания легких
Российский ведущий программ "Утренняя звезда", "Песни года" и "Голубой огонек" Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. И вероятной причиной его смерти мог стать рак, вызванный длительным курением.
Что известно:
- Ведущий Юрий Николаев умер в больнице 4 ноября после резкого ухудшения самочувствия
- Онколог предположил, что вероятной причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, связанное с курением
Стала известна вероятная причина смерти Юрия Николаева
Российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. По данным СМИ, причиной его смерти стал рецидив рака, проявившийся новыми опухолями в легких. В последние месяцы артист чувствовал себя плохо, в частности страдал от одышки, постоянного кашля, головокружения и сильной слабости.
Состояние Николаева усугубилось после перелома бедра, который он получил при падении в собственном доме в начале года. Несмотря на предупреждения врачей и ухудшение самочувствия, телеведущий не отказался от пагубной привычки и продолжал ежедневно выкуривать по две пачки сигарет.
Онколог Евгений Черемушкин предположил, что именно длительное курение могло стать основной причиной развития болезни. По словам специалиста, канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, при постоянном воздействии разрушают слизистые оболочки дыхательных путей и провоцируют появление злокачественных опухолей в легких, а также в гортани и носоглотке.
Согласно его данным, от 40 до 60% случаев рака связаны с влиянием канцерогенов, а курение остается одним из ведущих факторов риска. При многолетнем курении сигарет больше всего страдаю почки и мочевыводящие пути, поскольку они активно задействованы в очищении организма от токсичных веществ.
