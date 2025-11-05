Укр

Плевал на свое здоровье: стала известна возможная причина смерти телеведущего Николаева

Юрий Николаев
Юрий Николаев. Фото росСМИ

Николаев долгое время страдал от серьезного заболевания легких

Российский ведущий программ "Утренняя звезда", "Песни года" и "Голубой огонек" Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. И вероятной причиной его смерти мог стать рак, вызванный длительным курением.

Что известно:

  • Ведущий Юрий Николаев умер в больнице 4 ноября после резкого ухудшения самочувствия
  • Онколог предположил, что вероятной причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, связанное с курением

Стала известна вероятная причина смерти Юрия Николаева

Российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. По данным СМИ, причиной его смерти стал рецидив рака, проявившийся новыми опухолями в легких. В последние месяцы артист чувствовал себя плохо, в частности страдал от одышки, постоянного кашля, головокружения и сильной слабости.

Юрий Николаев умер
Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет

Состояние Николаева усугубилось после перелома бедра, который он получил при падении в собственном доме в начале года. Несмотря на предупреждения врачей и ухудшение самочувствия, телеведущий не отказался от пагубной привычки и продолжал ежедневно выкуривать по две пачки сигарет.

Юрий Николаев, вероятно, умер из-за рецидива рака
Юрий Николаев скончался от тяжелого недуга

Онколог Евгений Черемушкин предположил, что именно длительное курение могло стать основной причиной развития болезни. По словам специалиста, канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, при постоянном воздействии разрушают слизистые оболочки дыхательных путей и провоцируют появление злокачественных опухолей в легких, а также в гортани и носоглотке.

Юрий Николаев
Юрий Николаев выкуривал по две пачки сигарет

Согласно его данным, от 40 до 60% случаев рака связаны с влиянием канцерогенов, а курение остается одним из ведущих факторов риска. При многолетнем курении сигарет больше всего страдаю почки и мочевыводящие пути, поскольку они активно задействованы в очищении организма от токсичных веществ.

