Після "візиту" морських дронів у російському Туапсе загорівся корабель (відео)

Порт у цьому місті атаковано вдруге за короткий час

У ніч на понеділок, 10 листопада, морські дрони атакували російське місто Туапсе, на узбережжі Чорного моря. Попередньо, після атаки загорівся корабель у порту.

Що треба знати:

Порт у російському Туапсе атаковано вже вдруге за листопад

Минулої ночі він був під ударами безекіпажних катерів

Лунали вибухи, на одному з кораблів виникла пожежа

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Аналітики каналу "Dnipro Osint" встановили, що вибух стався поблизу причалу №167.

Зазвичай там швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту Росії. За попередніми даними, один з них загорівся після атаки безекіпажних катерів. В мережу потрапили відео, на яких можна побачити вогонь на місці атаки.

Пожежа у порту після атаки

Попередня атака на порт Туапсе

Варто зазначити, що порт у Туапсе вдруге за короткий час зазнає атаки. Так, в ніч на 2 листопада безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони уразили танкер та вантажну інфраструктуру нафтового термінала порту Туапсе.

Загорівся танкер і було виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які здійснюють навантаження та розвантаження танкерів. Також було пошкоджено портові будівлі.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 6 листопада Росію масовано атакували дрони. Вибухи лунали у Волгограді та Тулі. У Волгореченську після обстрілу загорілася одна з найбільших електростанцій — Костромська ГРЕС.