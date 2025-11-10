Є три сценарії: ШІ спрогнозував, як розвиватиметься війна у 2026 році

За умови збільшення поставок ППО та повноцінного запуску винищувальної авіації Україна зможе зменшити частоту масованих ударів РФ та посилити дальні атаки по тилу ворога, вважає ШІ

Російська армія тисне на Покровському та Куп’янському напрямах. При цьому країна-агресор відновила масовані удари по енергосистемі України.

Попри те що військова допомога від партнерів Києва, буває, просідає, при цьому Сили оборони України атакують паливну інфраструктуру у тилу РФ, у т.ч. і під Москвою, що озивається на логістиці. "Телеграф" попросив штучний інтелект спрогнозувати найімовірніші сценарії продовження війни до весни 2026 року, спираючись виключно на офіційні дані зведень та інформацію з відкритих джерел.

Що потрібно знати

Росія продовжить атакувати на Донбасі та Харківщині

Особливу увагу Києву слід приділити енергетичній генерації

Україні потрібно продовжувати дальні удари по НПЗ РФ

Базовий сценарій: "Вимотування + зимовий пресинг"

Артилерія ЗСУ

Вірогідність: висока

Фронт. Росія, використовуючи вогневу перевагу та штурмові групи, продовжить тактику "повзучого" просування на Донеччині та у сірій зоні Харківщини. Швидкі оточення малоймовірні: лінії оборони та контрбатарейна робота стримуватимуть темп ЗС РФ.

Небо/ППО. Ударні "хвилі" ракет та БПЛА у холодну пору року посиляться. Росія має намір виснажити протиповітряну оборону, одночасно завдаючи ударів по генерації/розподілу. Більшість цілей збиватимуть, але періодичні локальні відключення світла неминучі.

Тил. Далекі удари по НПЗ та військовій інфраструктурі РФ продовжаться, обмежуючи як надходження коштів на фінансування війни, так і постачання. При цьому противник змушений розтягувати ППО в глиб країни. Подібні дії не "ламають" фронт одразу, проте знижують стійкість наступальних кроків.

Що це дає: загалом, лінія фронту з локальними втратами та відбитими атаками, стабільна; енергопостачання хвилеподібне, але система залишається працездатною за рахунок ремонтів та розподілу навантаження.

Негативний сценарій: "Зимовий дефіцит + довгі прольоти без постачання"

Військовий ЗСУ

Імовірність: середня

Для його втілення потрібні помітні затримки чи припинення союзниками військової допомоги, а також серія результативних ударів РФ по генерації та підстанціям.

Що це дає: це загрожує великими "вікнами" у ППО та посиленням противником тиску на фронті, які можуть призвести до локальних оперативних поступок. Крім того, можливі погіршення логістики з ремонтами та більш довгі та часті відключення світла.

Позитивний сценарій: "Фактор F-16 + системні дальні удари"

Винищувач F-16

Імовірність: середня

При прискоренні бойової готовності американських винищувачів F-16 з пакетами озброєння та підготовки ланок, а також стабільним постачанням Україні ППО з боєкомплектами, перехоплення крилатих ракет та БПЛА збільшиться. Також завдяки цим заходам збільшаться точкові удари по оперативній глибині супротивника.

Що це дає: зростання тиску на Крим та логістику РФ з нафтобазами та залізничними вузлами, що зменшує темп наступів. Крім того, поступово відбудеться зрушення балансу в повітрі та зниження частоти успішних масованих атак по енергосистемі.

Регіони підвищеної уваги (зима-весна)

Північ Харківщини/Куп’янськ: регулярні спроби РФ просунутися — індикатор загального тиску.

Донецький напрямок (Покровськ та дуга на захід): головний "магніт" штурмових дій.

Енергосистема (Київська, центральні/східні області): серія ударів по ТЕЦ та підстанціям у холодний період.

Глибина РФ (паливо/енергетика): продовження далеких операцій зносу логістики ворога.

Ключові індикатори, за якими слід стежити:

Темп та номенклатура зовнішньої допомоги ("комплектуючі" до F-16, ППО, ракети, боєприпаси тощо). Пауза в 1,5 місяця та більше – тривожний сигнал.

Ритм масованих ударів РФ (частота та частка проривів). Зростання успішних попадань по генерації – ризик для тилу та фронтової логістики.

Запуск та завдання авіації (бойове чергування, перехоплення, придушення протиповітряної оборони противника, втрати та заміна).

Далекі удари по РФ (нафта/мости/вузли) — проксі-метрика виснаження логістики супротивника.

Штучний інтелект резюмує, що найближчими місяцями йтиме війна на вимотування, з ракетно-дроновими ударами по енергосистемі. При цьому на фронті триватимуть важкі бої, проте лінія зіткнення залишиться без глибоких змін. Поряд із цим, результат зими сильно залежить від стабільності постачання ППО/боєприпасів. І за сприятливих умов Україна зможе покращити позиції у повітрі, нарощуючи дальні удари по тилах РФ.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна зробила три ключові помилки, які суттєво вплинули на нинішній перебіг бойових дій.