В Росії зупинився черговий НПЗ після "візиту дронів", - ЗМІ

Саратовський нафтопереробний завод ПАТ "Роснєфть" зупинив приймання нафти після атаки безпілотників 10 серпня. Він став третім НПЗ "Роснєфті", який постраждав від ударів дронами з початку серпня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. Видання зазначає, що Саратовський нафтопереробний завод має проєктну потужність переробки близько 140 000 барелів сирої нафти на день. Якщо зупинка буде тривалою, це може вплинути на забезпечення бензином внутрішнього ринку РФ.

Саратовський НПЗ входить до структури великої російської нафтогазової компанії "Роснєфть". Підприємство виробляє понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку тощо.

Як повідомляв "Телеграф", 7 серпня після атаки безпілотниками спалахнула потужна пожежа на НПЗ у Краснодарському краї Росії. Йдеться про Афіпський завод, потужність переробки якого становить 6,25 млн тонн нафти на рік.