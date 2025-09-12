Зі стариганем і сама постаріла: коханка Путіна Кабаєва нарвалася на критику від росіян (фото)

Гімнастка, як вважають російські користувачі, є коханкою Путіна

Аліна Кабаєва — російська гімнастка та олімпійська чемпіонка. Вона завершила спортивну кар’єру у 2007 році після травми ноги, хоча планувала виступати ще на Олімпійських іграх 2008 року. Ще будучи юною дівчиною вона познайомилася з Путіним і з того часу в мережі припускають, що спортсменка стала коханкою президента Росії.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна і навіть охрестили першою леді РФ.

Аліна Кабаєва – що про неї відомо?

Аліна Кабаєва народилася 12 травня 1983 року у Ташкенті, зараз їй 42 роки. Коли дівчинці було 11 років, вона з мамою та сестрою переїхала жити до Москви, де почала серйозно займатися художньою гімнастикою.

Путін познайомився з Кабаєвою у 2008 році

Кабаєва — одна з найтитулованіших гімнасток у Росії, вона зробила не лише спортивну кар’єру, а й стала помітною медійною фігурою, наближеною до Кремля. Чутки про її роман із Путіним з’явилися у 2008 році, коли газета "Московський кореспондент" опублікувала матеріал про їхнє ймовірне весілля. До речі, це видання швидко закрилося.

І Путін, і Кабаєва неодноразово спростовували романтичний зв’язок, проте чутки про їхні стосунки не лише не припинилися, а й обросли подробицями про появу дітей. Ще один аргумент на користь цих чуток у тому, що США не ввели санкції проти Кабаєвої у 2022 році, щоб не злити президента РФ.

Путіну вже давно приписують роман із Кабаєвою

Зазначимо, що зараз Кабаєва займається не лише спортивними та громадськими проектами, а й має власний бізнес. У 2014 році вона очолила раду директорів "Національної медіа-групи", керує Міжнародною асоціацією "Небесна грація", а також очолює іменний благодійний фонд. У 2018 році стало відомо, що Кабаєва захистила кандидатську дисертацію з педагогічних наук. А ще вона розвиває свою академію гімнастики та конфліктує зі своєю колишньою тренеркою Іриною Вінер, яка й познайомила її з Путіним на вечірці.

Кабаєва останнім часом стала більш публічною

Кабаєва — як вона зараз виглядає?

Нещодавно у російському телеграм-каналі "Тулуп Тутберідзе" опублікували свіжі фото коханки Путіна. Там зазначили, що знімки було зроблено на тренуванні гімнасток в академії Аліни Кабаєвої у Сочі.

Так зараз виглядає Кабаєва

Кабаєву зняли під час тренування в її академії у Сочі

Як видно, на фотографіях ексспортсменка позує у білому спортивному костюмі та білосніжних кросах. Це вбрання не підкреслює фігуру і ніби старить Кабаєву. Багато користувачів у коментарях також відзначили, що останнім часом вона помітно погіршилася зовні:

Красива б у нас перша леді була.

Вона і є перша леді.

Зі стариганем і сама постаріла.

З формою зрозуміло — медицина, кухарі, тренера. Було б дивно, якби люди із можливостями себе запускали.

Даремно вона робила такі ранні маніпуляції з обличчям. Раніше була миловидна, а зараз обличчя огрубіло, і Аліна виглядає старшою за свої роки.

Коментарі під фото Кабаєвої

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще насправді дитиною.