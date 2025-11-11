Путін злякався українських дронів? Де тепер знаходиться його резиденція

В деяких резиденціях Путін навіть не залишається на ночівлю

Очільник Росії Володимир Путін дедалі більше керує країною зі своєї резиденції у Валдаї. Адже до Сочі та Підмосков'я він приїздить досить рідко через побоювання ударів українських дронів.

Що треба знати:

Путін за 2025 рік всього два рази був у резиденції в Підмосков'ї, інші 29 заяв — неправда

Кількість поїздок до Сочі голова Кремля скоротив до мінімуму

Резиденція у Валдії розташована в Новгородській області Росії

Як пишуть росЗМІ, після початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році Путін дедалі рідше з'являється на публіці. А зараз він майже повність переніс своє основне місце роботи подалі від українського кордону. Йдеться про резиденцію у Валдії. Їх точне розташування невідоме, але вона знаходиться біля селища Довгі Бороди.

Резиденція Путіна у Валдаї

Резиденція Путіна у Валдаї

Протягом останнього року Путін рідше приїздить в Сочі, хоча до 2022 його там бачили досить часто. Особливо в сезон, а зараз з січня 2024 по жовтень 2025 він прилітав в свою резиденцію туди лише п'ять разів. Цікаво, що ночувати в Сочі голова Кремля не залишався. Ймовірніше це пов'язано з побоюваннями через удари українських дронів.

Схожа ситуація спостерігається і з резиденцією у Підмосков'ї. Адже Путін за 2025 рік у Ново-Огарьово був лише два рази. Хоча Кремль розповідає, що у Ново-Огареві нібито пройшов 31 захід. З них навіть публікував фото – нібито із підмосковної резиденції.

Нарада з чиновниками у кабінеті-копії у резиденції на Валдаї, 2018 рік

Як виглядає резеденція Путіна в Ново-Огарьові

Однак, за даними росЗМІ, лише два звіти з "Ново-Огарьова" цього року справжні. 29 звітів знято в іншому місці. А саме – у спеціальних декораціях на Валдаї (Новгородська область). У Ново-Огарьові Путін був 18 вересня 2025 року з лідерами парламентських фракцій.

Розташування бежевого кабінету в будівлі представницького корпусу Ново-Огарьова

Для довідки

Довгі Бороди (інші назви "Валдай", "Ужин") — резиденція Путіна, розташована в Новгородській області Росії за 20 кілометрів від міста Валдай, неподалік присілка Довгі Бороди. Входить до складу офіційних резиденцій, серед яких, зокрема: Кремль, Ново-Огарьово, "Бочарів Струмок" (у Сочі), Константинівський палац у Стрільні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ймовірний наступний президент Росії прийшов на нараду з Путіним у непристойно дорогому годиннику.