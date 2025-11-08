Заміжня за олігархом з оточення Путіна і ховається від публіки: як виглядає єдина донька брехуна Лаврова

Дочка Лаврова має американське громадянство

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який останнім часом зник із публічного простору, має єдину спадкоємницю – Катерину Винокурову. Жінка одружена з олігархом і розвиває власний бізнес.

Що відомо:

Єдина дочка Сергія Лаврова має американське громадянство і багато років жила за кордоном

Катерина Винокурова одружена з олігархом з оточення Путіна та володіє бізнесом в Росії

Який виглядає дочка Сергія Лаврова і де вона зараз

Єдина спадкоємиця головного кремлівського брехуна Сергія Лаврова народилася 1982 року в Нью-Йорку й отримала американське громадянство. У США Катерина закінчила школу, потім здобула вищу освіту в Колумбійському університеті за спеціальністю "політологія".

Сергій Лавров із дружиною та дочкою

Пізніше дівчина вирушила до Лондона, де здобула ступінь магістра з економіки. Проте розвивати кар’єру Катерина вирішила в іншому напрямку, тому повернувшись до Росії, почала керувати представництвом британського акціонерного дому Christie’s.

Дочка Лаврова має американське громадянство

Незабаром дочка Лаврова створила власну компанію Smart Art, яка займається просуванням мистецьких проєктів та поєднує колекціонерів із художниками.

У 2008 році Катерина стала дружиною російського олігарха Олександра Винокурова, з яким познайомилася під час навчання у Лондоні. Її чоловік є головним акціонером мережі супермаркетів "Магніт", голова компанії Marathon Group і входить до близького оточення російського президента Володимира Путіна. За даними ЗМІ, Винокуров був серед бізнесменів, яких диктатор скликав на нараду після початку повномасштабної війни в Україні, щоби обговорити способи обходу західних економічних санкцій.

Дочка Лаврова вийшла заміж за олігарха

Катерина 2010 року народила сина Леоніда, а через три роки — дочку. Попри те, що дочка Лаврова має американське громадянство, а її чоловік Олександр — російське та ізраїльське, уникнути санкцій подружжю не вдалося.

Дочка Лаврова народила двох дітей

Де зараз дочка Сергія Лаврова

У 2025 році Катерина продовжує бути власницею компанії Smart Art, хоча нових виставок її організація не проводить уже довгий час. Дочка кремлівського брехуна вважає за краще триматися в тіні, рідко з’являється на публіці й не спілкується з журналістами.

Катерина Винокурова ховається від публіки

У 2023 році разом із чоловіком Катерина приїхала до Грузії на весілля брата Винокурова. Але дізнавшись про приїзд доньки глави російського МЗС, активісти організували біля готелю мітинг та закидали автомобілі росіян яйцями. У результаті президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомив, що весілля не буде і Винокурови виїхали з країни.

Дочка Сергія Лаврова з чоловіком

