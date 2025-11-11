Путин испугался украинских дронов? Где сейчас находится его резиденция

В некоторых резиденциях Путин даже не остается на ночлег

Глава России Владимир Путин все больше руководит страной из своей резиденции в Валдае. Ведь в Сочи и Подмосковье он приезжает довольно редко из-за опасений ударов украинских дронов.

Что нужно знать:

Путин за 2025 год всего два раза был в резиденции в Подмосковье, остальные 29 заявлений – неправда

Количество поездок в Сочи глава Кремля сократил до минимума

Резиденция в Валдии находится в Новгородской области России

Как пишут росСМИ, после начала вторжения России в Украину в 2022 году Путин все реже появляется на публике. А сейчас он почти полностью перенес свое основное место работы подальше от украинской границы. Речь идет о резиденции в Валдии. Ее точное расположение неизвестно, но она находится возле поселка Долгие Бороди.

Резиденция Путина в Валдае

Резиденция Путина в Валдае

В течение последнего года Путин реже приезжает в Сочи, хотя до 2022 года его там видели довольно часто. Особенно в сезон, а сейчас с января 2024 года по октябрь 2025 года он прилетал в свою резиденцию туда лишь пять раз. Любопытно, что ночевать в Сочи глава Кремля не оставался. Вероятнее всего, это связано с опасениями из-за ударов украинских дронов.

Похожая ситуация наблюдается и с резиденцией в Подмосковье. Ведь Путин за 2025 год в Ново-Огарево был всего два раза. Хотя Кремль рассказывает, что в Ново-Огаре якобы прошло 31 мероприятие. С них даже публиковал фото – якобы из подмосковной резиденции.

Совещание с чиновниками в кабинете-копии в резиденции на Валдае, 2018 год

Как выглядит резеденция Путина в Ново-Огарево

Однако, по данным росСМИ, всего два отчета из "Ново-Огарева" в этом году настоящие. 29 отчетов сняты в другом месте. А именно – в специальных декорациях на Валдае (Новгородская область). В Ново-Огареве Путин был 18 сентября 2025 года с лидерами парламентских фракций.

Расположение бежевого кабинета в здании представительского корпуса Ново-Огарева.

Для справки

Длинные Бороды (другие названия "Валдай", "Ужин") — резиденция Путина, расположенная в Новгородской области России в 20 километрах от города Валдай, неподалеку от поселка Длинные Бороды. Входит в состав официальных резиденций, среди которых, в частности: Кремль, Ново-Огарево, Бочаров Ручей (в Сочи), Константиновский дворец в Стрельне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вероятный следующий президент России пришел на совещание с Путиным в неприлично дорогих часах.