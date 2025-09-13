Втратив страх? Путін відважився ночувати у зоні досяжності українських дронів

Ймовірно, цього тижня Путін дві ночі провів у Сочі, до якого долітають українські безпілотники

Глава Росії Володимир Путін вперше за довгий час переночував у Сочі чи поряд з містом. До повномасштабної війни, яку він розпочав проти України, Путін любив подовгу жити у Сочі, але відмовився від цієї практики, коли до Сочі почали долітати українські дрони.

Про те, що Путін знову наважився провести ніч у Сочі, розповідає "Агентство. Новости" з посиланням на публічний графік глави Кремля та дані про переміщення його літаків. Цього тижня Путін провів у Сочі два дні — у понеділок до міста прилетів Іл-96 з бортовим номером RA-96024 (саме цим бортом Путін літав на Аляску).

Із Сочі Путін взяв участь через відеозв'язок у зустрічі БРІКС. У вівторок російський лідер відвідав лабораторний комплекс університету "Сіріус". Увечері того ж дня борт RA-96024 повернувся до Москви.

У нараді БРІКС Путін брав участь з кабінету в гостьовому будинку, побудованому в 2014 році на кордоні з резиденцією "Бочарів струмок". З нього ж глава Кремля проводив наради щодо розвитку півдня Росії 6 березня 2024 року.

Проте це могла бути не перша ночівля Путіна у Сочі за останній час. Згідно з даними переміщень його бортів це могло статися також у травні цього року.

Однак не виключено, що як у травні, так і цього тижня, Путін літав у Сочі одним днем. У день сочинських заходів Путіна у травні у місто прилетів RA-64533 та Ту-214СР з бортовим номером RA-64527. Теоретично президент міг перебувати на борту першого літака, коли обидва борти відлетіли до Москви через кілька годин після прильоту до Сочі.

До 2023 року Путін регулярно відвідував Сочі

Але у 2024 році глава РФ побував там лише двічі: причому у другому випадку Путін, ймовірно, ночував у літаку. Як розповів знайомий Путіна журналістам, він припинив літати в Сочі через страх за своє життя.

Нагадаємо, російські ЗМІ 9 вересня, оприлюднили "екстрене" повідомлення про те, що Володимир Путін приїхав на федеральну територію Сіріус. Хоча медіа і не повідомили, що він там забув, але у багатьох все одно виникло питання, "що взагалі таке цей Сіріус?" — "Телеграф" зібрав інформацію про це місце.