"Високоточні уламки" влучили по важливому заводу в Росії. Спалахнула пожежа (фото та відео)

Продукція підприємства важлива для армії окупантів

В ніч на середу, 12 листопада, дрони атакували місто Будьоновськ Ставропольського краю Росії. Після вибухів виникло займання в районі заводу "Ставролен", який відіграє важливу роль у нафтохімічній промисловості РФ.

Що треба знати:

Міноборони РФ заявило, що минулої ночі територію РФ атакували 22 безпілотники

Після вибухів виникла пожежа на заводі "Ставролен" у місті Будьоновськ Ставропольського краю

Підприємство вже було атаковано нещодавно — 29 жовтня внаслідок обстрілу там вже була пожежа

Губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров підтвердив, що вночі над регіоном збивали дрони. Чиновник додав, що "від їхніх уламків на території промзони сталося займання".

Заграва над заводом

Втім, це були "високоточні уламки", адже за даними Telegram-каналу Supernova+, на території заводу "Ставролен" відбулося щонайменше три точні влучання. Після цього сталося займання, місцеві жителі показали заграву над заводом.

В міноборони Росії заявили, що безпілотники атакували не лише Ставропілля. За даними відомства, минулої ночі над територією РФ (зокрема над Московською областю) нібито було збито 22 БПЛА.

Що відомо про завод "Ставролен"

Підприємство є одним із ключових виробників поліетилену й поліпропілену в Росії. Воно входить до групи компаній "Лукойл" та має важливу роль у нафтохімічній промисловості РФ. Щорічно "Ставролен" виробляє близько 340 тисяч тонн етилену, 319 тисяч тонн поліетилену та 113 тисяч тонн поліпропілену.

Завод "Ставролен"

Продукція заводу використовується у виробництві труб, плівок, кабельної ізоляції та лакофарбових матеріалів. Під час війни, що веде РФ проти України, такі матеріали критично необхідні для паливного забезпечення, польової інженерної інфраструктури, упаковки та транспортування, ремонту та захисту військової техніки.

Як повідомляв "Телеграф", "Ставролен" нещодавно вже був атакований дронами. 29 жовтня внаслідок атаки там вже палало.