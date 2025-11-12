"Высокоточные обломки" попали по важному заводу в России. Вспыхнул пожар (фото и видео)

Продукция предприятия важна для армии оккупантов

В ночь на среду, 12 ноября, дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. После взрывов возникло возгорание в районе завода "Ставролен", играющего важную роль в нефтехимической промышленности РФ.

Что нужно знать:

Минобороны РФ заявило, что минувшей ночью территорию РФ атаковали 22 беспилотника

После взрывов возник пожар на заводе "Ставролен" в Буденновске Ставропольского края

Предприятие уже было атаковано недавно — 29 октября в результате обстрела там уже было возгорание

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что ночью над регионом сбивали дроны. Чиновник добавил, что "от их обломков на территории промзоны произошло возгорание".

Зарево над заводом

Впрочем, это были "высокоточные обломки", потому что по данным Telegram-канала Supernova+, на территории завода "Ставролен" произошло по меньшей мере три точных попадания. После этого возникло возгорание, местные жители показали зарево над заводом.

В минобороны России заявили, что беспилотники атаковали не только Ставрополье. По данным ведомства, минувшей ночью над территорией РФ (в том числе над Московской областью) якобы было сбито 22 БПЛА.

Что известно о заводе "Ставролен"

Предприятие является одним из ключевых производителей полиэтилена и полипропилена в России. Оно входит в группу компаний "ЛУКойл" и играет важную роль в нефтехимической промышленности РФ. Ежегодно "Ставролен" производит около 340 тысяч тонн этилена, 319 тысяч полиэтилена и 113 тысяч тонн полипропилена.

Завод "Ставролен"

Продукция завода используется в производстве труб, пленки, кабельной изоляции и лакокрасочных материалов. Во время войны, которую ведет РФ против Украины, такие материалы критически необходимы для топливного снабжения, полевой инженерной инфраструктуры, упаковки и транспортировки, ремонта и защиты военной техники.

Как сообщал "Телеграф", "Ставролен" недавно уже был атакован дронами. 29 октября в результате атаки там уже пылало.