Україна "мобілізує" на фронт роботів: стала відома ймовірна дата
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Глава Мінцифри України розповів, як це відбуватиметься
Україна у 2025 році планує використати десятки тисяч роботів — їх хочуть використати для доставки всього необхідного бійцям в окопах, а також для евакуації поранених із поля бою.
Про це в інтерв’ю Reuters заявив віце-прем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, цього року Україна закупила кілька тисяч наземних роботів, а наступного, 2025 року, українській армії знадобляться десятки тисяч відповідних коштів.
Федоров зазначив: ці роботи, схожі на баггі, є яскравим прикладом того, як позиційна війна змінюється завдяки технологіям.
Це, за його словами, дозволить позбавити Сили оборони України необхідності воювати в прифронтових районах, де часто відбуваються російські обстріли і удари дронами.
Міністр також додав, що українці використовують роботів, зокрема, в Курській області. Він зазначив, що в Україні є кілька навчальних центрів із підготовки операторів не лише БПЛА, а й наземних роботів.
Крім того, Україна має ударні БПЛА, які можуть літати на відстань до 1800 кілометрів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські дрони атакували місто Каспійськ у Дагестані.