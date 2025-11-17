Він вже відмотав два терміни: як виглядали Янукович і його Людочка у день весілля (фото)

У мережі є кілька весільних фото колишнього президента

Віктор Янукович – колишній президент України, який втік із країни під час подій Революції Гідності. У 1971 році він одружився зі своєю обраницею Людочкою, яка потім стала першою леді України. У мережі є кілька архівних фото із весілля Януковичів.

Що варто знати:

Віктор Янукович та Людмила познайомилися на Єнакіївському металургійному заводі

Їх весілля відбулося у 1971 році, відразу після звільнення Януковича з в’язниці

Подружжя повінчалося набагато пізніше, у 1997 році, на початку його політичної кар’єри

"Телеграф" розповідає, що відомо про знайомство та весілля Януковича та його Людочки і як вони виглядали цього урочистого дня.

Віктор та Людмила Янукович прожили у шлюбі близько 45 років

Знайомство та весілля Януковича і Людмили

Віктор Янукович народився та виріс у Єнакієвому Донецької області. Він познайомився із Людмилою Настенко під час роботи на Єнакіївському металургійному заводі. Це було вже після першої відсидки у в’язниці, куди він потрапив неповнолітнім у 1967 році.

Раніше в інтерв’ю "Комсомольській правді" Людмила Янукович розповідала, що зустріла Віктора на роботі. Вона пошкодила ногу, і він допоміг їй дістатися у травмпункт, а заразом і взяв її телефон. Після цього інциденту між молодими працівниками заводу виникла симпатія. А потім вона запросила його додому святкувати Новий рік, де познайомила з батьками.

Через короткий час після знайомства Янукович покликав Людочку заміж. Однак весілля відбулося не відразу, оскільки Віктор Федорович знову потрапив до в’язниці. Його посадили у 1970 році за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Весілля відбулося після того, як Янукович відмотав термін — у 1971 році. На той момент йому був 21 рік, а Людочці – 22 роки. На весіллі наречена блищала у простій білій сукні з незвичайним візерунком, а голову покрила вінком із фатою. Сам Віктор Федорович вибрав класичний темний костюм із білою сорочкою.

Віктор та Людмила Янукович у день весілля

Примітно, що повінчалося подружжя лише через 26 років. Це сталося у 1997 році, коли Янукович почав активно будувати політичну кар’єру. Фото з цієї події також гуляє мережею.

Віктор та Людмила Янукович повінчалися у 1997 році

Зазначимо, що у 2017 році Янукович та його Людмила офіційно розлучилися. Вона не втекла з ним до Росії, а лишилася жити в окупованому Криму. При цьому в мережі ходили чутки, що новою обраницею Януковича стала колишня хатня робітниця з Межигір’я Любов Полежай.

Віктор та Людмила Янукович у молодості

Віктор та Людмила Янукович у молодості