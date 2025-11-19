"Росія буде вити": озвучено найгірший сценарій для Путіна 2026 року

Україну цікавить будь-яка дестабілізація в РФ, каже політехнолог

Заяви представників Євросоюзу, що війна України з Росією може закінчитися вже 2026 року Київ має підсилювати ударами по енергетичній інфраструктурі країни-агресора, хитати внутрішню соціально-економічну ситуацію в РФ, аж до державного перевороту.

Що треба знати:

Україна має нарощувати точність й інтенсивність ударів по РФ

Блекаут у Москві може вдарити по олігархах і можновладцях

Смерть Путіна одразу б припинила війну в Україні

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чи можна закінчити війну вже через півтора місяця.

За його словами, нинішня зима вселяє оптимізм, тому що вперше Україна має можливість бити по території Росії, чого не було торік. Ці удари є успішними, а їхня інтенсивність наростає.

— Три місяці йдуть безперервно атаки або по заводах, або по хімічних підприємствах, або газогонах і так далі. Є гарні атаки по портах: Новоросійськ, — це 30% експорту [російської] нафти. Це дозволяє говорити, що Україна має можливості з дестабілізації Росії всередині. Звичайно, прості росіяни не будуть бунтувати, але блекаут в Москві може викликати такий зуд у росіян, чи не пограбувати нам Рубльовку, що в Україні із задоволенням будуть вітати, — каже політичний експерт.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін притиснутий до стінки і не може з власної волі зупинити свою агресію проти України, бо це означитиме для нього кінець політичного і фізичного життя.

Якщо на початку наступного року хтось у сміттєвому баку знайде голову Путіна, теоретично [війну] в 2026 році можна закінчити. Поки такий найгірший [для Путіна] сценарій. Але все залежить від України. Якщо хочемо закінчити війну 2026 року з гарним для нас результатом, навіть з дуже ймовірними кордонами 1991 року, через тиск багатьох факторів на Росію, ми самі повинні виробляти більше зброї, бити по території Росії, щоб цієї зими вони почали вити; створювати передумови до масових техногенних аварій, блекаутів і багато іншого… Але закінчення війни неможливе без ліквідації, без смерті Путіна. Тарас Загородній

За його словами, Путін буде готовий продати Сибір Китаю, тільки щоб продовжити воювати з Україною. Оскільки він живе у своїй шизофренії, мріє, що про нього напишуть підручники, і щось зміниться у політиці США.

— Він мріє, щоб у Трампа почалися проблеми. Тільки якщо Трамп буде здавати позиції всередині країни, це нічого для Росії не означає, бо демократи теж не вітають Росію. Так що нема у [росіян] гарних варіантів, — каже політтехнолог.

Водночас він додав, що Україна не повинна обмежувати себе в планах щодо Росії, тому нам вигідний навіть державний переворот у країні-агресорі.

— Нас цікавить будь-яка дестабілізація, стартом якої можуть бути техногенні аварії, які влаштовує Україна. В першу чергу нас цікавить Москва. Кинути заклик: "Грабуй награбоване! Помстись олігарху! Рубльовка чекає на тебе, а не окоп на українському фронті!" Тобто те, що росіянам зрозуміло — когось пограбувати. А куди воно піде далі — нас взагалі не повинно цікавити. Нас повинна цікавити гарна тенденція, щоб ми бачили конкретний результат", — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, він назвав п’ять дзвіночків, що ще до Нового року в Росії почнеться громадянська війна.