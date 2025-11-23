Має бізнес у Криму і нерухомість у Москві: що відомо зараз про Царьова і за що він живе у Росії

Путініст заробляє криваві рублі на анексованих Росією територіях України

Олег Царьов — один із найвідоміших українських політиків, який після Революції Гідності втік до Росії та відкрито став на бік Кремля. Після подій Майдану він підтримав "Русскую весну", з’являвся у пропагандистських ефірах та повністю прийняв російський політичний "порядок денний". Тепер він насолоджується розкішним життям у РФ і будує бізнес на окупованих українських територіях.

Що варто знати

Олег Царьов — український проросійський політик, який став рупором Кремля і з 2014 року живе у Росії

Він втратив українське громадянство у 2025 році

В РФ він має власний бізнес і почуває себе чудово, поки йог орідне Дніпро обстрілюють чи не щодня росіяни

Бізнес у Криму

Переїхавши до РФ, Царьов став будувати там бізнес. Разом із дружиною він володіє санаторієм у Ялті — "Санаторій Кірова". Заклад позиціонується як преміальний курорт Kirov Health & Resort. Попри доволі високі ціни, санаторій має стабільний попит, адже регулярно отримує держзамовлення від російської "верхівки". Там відпочивають працівники різних державних служб із російських регіонів, що забезпечує чималі доходи — понад 115 тис. рублів на місяць.

За даними російських фінзвітів, лише у 2024 році заклад заробив 92 мільйони рублів. Номери хоч і коштують дорого (понад 5 тис. рублів за стандартний номер), виглядають, м'яко кажучи, так собі.

Стандартний номер у санаторії Царьова

Зарплати та підробіток на росТБ

Окрім бізнесу, Царьов продовжує з’являтися у медіапросторі пропагандистських телеканалів, де іноді отримує гонорари та премії. Так він забезпечує собі додатковий дохід і присутність у політичному інфополі РФ.

Царьов має й нерухомість у столиці Росії — в одному з пафосних житлових комплексів майже в центрі Москви, в десяти хвилинах ходи від Кремля — ЖК "Італійський квартал". Там квартира Царьова оцінюється у більш ніж 300 мільйонів рублів.

Втрата українського громадянства

У 2025 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Олега Царьова громадянства. Політик традиційно назвав це "політичною розправою", заявивши, що "завжди працював за союз України з Росією".

Діяльність на окупованих територіях

Під час повномасштабної війни Царьов регулярно відвідував тимчасово окуповані території України. Він з’являвся у Мелітополі й Херсоні після їхнього захоплення. Згідно з з українським законодавством, це співпраця з окупаційною владою і підпадає під статтю про колабораціонізм.

