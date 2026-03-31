Путін нагородив 20-річного сина Кадирова за "багаторічну працю": найкращі меми

Першу високу посаду син Кадирова отримав ще до повноліття

Старший син Рамзана Кадирова — Ахмат отримав подяку від президента РФ Володимира Путіна. Зазначається, що вона "за заслуги у сфері фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну працю".

Ахмат Кадиров у свої 20 років обіймає посаду віцепрем'єра Чечні та міністра спорту. Просувати в політику батько почав його з 16 років — перша посада була одразу висока — регіональний голова Російського руху дітей та молоді. По суті Ахмат відповідав за молодіжну політику.

Вочевидь, саме ці чотири роки роботи і є "багаторічною сумлінною працею". Ситуація настільки нетривіальна, що вже викликала появу жартів.

Подяка для Кадирова від Путіна

Жартують над схожістью імені сина Кадирова та назвою чаю

Окремо жартують над тим, що Кадирових нагороджують дуже часто. Раніше усмішку викликав молодший син, якого за кількістю медалей порівнювали із Леонідом Брежнєвим.

За що вручати подяку - варіантів чимало

Водночас жартують і над тим, що подяки не дочекались безліч шанувальників та шанувальниць Путіна, які фанатично йому віддані.

"Багаторічна" робота Кадирова

Одночасно з Кадировим, подяку від Путіна отримали здебільшого громадські діячі та представники некомерційних організацій із різних регіонів Росії.

Список тих, хто отримав подяку від Путіна - аркуш, де згаданий Кадиров/ Джерело: Некста

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме Ахмат Кадиров потенційно може замінити батька на посаді, якщо щось станеться із молодшим сином. Проте — він не єдина кандидатура.