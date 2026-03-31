Путин наградил 20-летнего сына Кадырова за "многолетний труд": лучшие мемы
Первый высокий пост сын Кадырова получил еще до совершеннолетия
Старший сын Рамзана Кадырова — Ахмат получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что она "за заслуги в сфере физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу".
Ахмат Кадыров в свои 20 лет занимает должность вице-премьера Чечни и министра спорта. Продвигать в политику отец начал его с 16 лет — первая должность была сразу высокой — региональный глава Российского движения детей и молодежи. По сути, Ахмат отвечал за молодежную политику.
Очевидно, именно эти четыре года работы и являются "многолетней добросовестной работой". Ситуация настолько нетривиальна, что уже вызвала появление шуток.
Отдельно шутят над тем, что Кадыровых награждают очень часто. Ранее улыбку вызвал младший сын, которого по количеству медалей сравнивали с Леонидом Брежневым.
В то же время шутят и над тем, что благодарности не дождались множество поклонников и поклонниц Путина, которые фанатично ему преданы.
Одновременно с Кадыровым, благодарность от Путина получили в основном общественные деятели и представители некоммерческих организаций из разных регионов России.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно Ахмат Кадыров потенциально может заменить отца в должности, если что-то случится с младшим сыном. Однако он не единственная кандидатура.