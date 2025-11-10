Рус

Йде стопами зрадниці України. Як зараз виглядає молодша дочка уродженки Дніпра Навки і Пєскова

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дмитро Пєсков і Тетяна Навка Новина оновлена 10 листопада 2025, 10:56
Дмитро Пєсков і Тетяна Навка. Фото Колаж "Телеграфу"

За життям 11-річної дівчинки спостерігають тисячі

Скандальна російська фігуристка, уродженка Дніпра Тетяна Навка виховує з особистим прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим спільну дочку.

Що потрібно знати:

  • Надія Пєскова народилася в серпні 2014 року
  • Роман Дмитра і Тетяни, як і народження доньки, довго приховувався
  • Зараз Надії 11 років, і вона вже виступала у льодових шоу та знялася у фільмі

Дмитро Пєсков одружений зі зрадницею України, яка підтримує кровопролитну війну, з 2015 року. Пара має спільну доньку — Надію.

Пєсков дружина Навка дочка Надія Пєскова

Роман колишньої фігуристки та російського топчиновника довгий час залишався в таємниці. Навіть після того, як Навка стала мамою у 2014 році, вона деякий час не розкривала, що батько дитини саме Пєсков. Лише у 2015 році вони зіграли весілля в одному з найрозкішніших готелів Сочі.

Надія Пєскова народилася в серпні 2014 року в одній із приватних клінік Підмосков’я. Нині дівчинці 11 років. Вона пішла стопами мами та займається фігурним катанням з двох років, а також відвідує уроки вокалу.

Навка чоловік Пєсков дочка Надія Пєскова
Тетяна Навка чоловік Дмитро Пєсков
Пєсков дочка Надія Пєскова мати Тетяна Навка

Молодша донька Пєскова вже виступала у кількох льодових шоу і разом із Тетяною знялася у російському фільмі "Будинок ходуном", зігравши саму себе.

Тетяна Навка дочка Надія Пєскова

11-річна Надія має власну сторінку в соціальній мережі Інстаграм, де за її життям спостерігають понад 11 тисяч підписників. Молодша дочка Пєскова публікує знімки зі своїх фотосесій та різних заходів, у яких бере участь.

Навка дочка Надія Пєскова

Нагадаємо, що для Навки шлюб із путінським прессекретарем є другим: раніше вона була одружена з російським фігуристом Олександром Жуліним, з яким у них народилася дочка Олександра.

Надія Пєскова сестра Олександра Навка
Надія зі старшою сестрою Олександрою

Щодо Пєскова, то для нього цей шлюб третій. Від попередніх стосунків прессекретар президента РФ виховує чотирьох дітей. Найвідомішою з них є дочка Ліза Пєскова, яка нещодавно зробила батькові дивний подарунок.

Теги:
#Діти #Дмитро Пєсков #Тетяна Навка #Надія Пєскова