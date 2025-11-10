За життям 11-річної дівчинки спостерігають тисячі

Скандальна російська фігуристка, уродженка Дніпра Тетяна Навка виховує з особистим прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим спільну дочку.

Що потрібно знати:

Надія Пєскова народилася в серпні 2014 року

Роман Дмитра і Тетяни, як і народження доньки, довго приховувався

Зараз Надії 11 років, і вона вже виступала у льодових шоу та знялася у фільмі

Дмитро Пєсков одружений зі зрадницею України, яка підтримує кровопролитну війну, з 2015 року. Пара має спільну доньку — Надію.

Роман колишньої фігуристки та російського топчиновника довгий час залишався в таємниці. Навіть після того, як Навка стала мамою у 2014 році, вона деякий час не розкривала, що батько дитини саме Пєсков. Лише у 2015 році вони зіграли весілля в одному з найрозкішніших готелів Сочі.

Надія Пєскова народилася в серпні 2014 року в одній із приватних клінік Підмосков’я. Нині дівчинці 11 років. Вона пішла стопами мами та займається фігурним катанням з двох років, а також відвідує уроки вокалу.

Молодша донька Пєскова вже виступала у кількох льодових шоу і разом із Тетяною знялася у російському фільмі "Будинок ходуном", зігравши саму себе.

11-річна Надія має власну сторінку в соціальній мережі Інстаграм, де за її життям спостерігають понад 11 тисяч підписників. Молодша дочка Пєскова публікує знімки зі своїх фотосесій та різних заходів, у яких бере участь.

Нагадаємо, що для Навки шлюб із путінським прессекретарем є другим: раніше вона була одружена з російським фігуристом Олександром Жуліним, з яким у них народилася дочка Олександра.

Надія зі старшою сестрою Олександрою

Щодо Пєскова, то для нього цей шлюб третій. Від попередніх стосунків прессекретар президента РФ виховує чотирьох дітей. Найвідомішою з них є дочка Ліза Пєскова, яка нещодавно зробила батькові дивний подарунок.