Пропагандистка заявляє, що жодних пластичних операцій не робила

Колись вона була відомою фігуристкою, а тепер її ім'я асоціюють не зі спортом, а з підтримкою путінського режиму. Вона не тільки спортсменка, а й дружина головного рупора кремлівської політики Дмитра Пєскова. За останні роки її зовнішність помітно змінилася, тому багато хто припускає, що вона робила пластичні операції.

Проте сама Навка заявляла, що "за" натуральність. Однак за припущеннями косметологів та пластичних хірургів, пластичні операції не пройшли повз підстилку Путіна.

Пластика Навки

Зараз Навці 50 років. Росіяни захоплюються її зовнішнім виглядом, але не перестають підозрювати її у тому, що вона змінювала зовнішність за допомогою хірургічного втручання. Зокрема, ще у 2010 році ходили чутки про те, що Навка змінила форму носа. Тоді також казали, що не обійшлося і без пластики повік.

Навка до і після пластики (фото "до" праворуч)

Також за даними пропагандистського видання, путіністка робила підтяжку шкіри обличчя та шиї. Без цього вона б не мала такого вигляду. З віком її шкіра стає все більш "натягнутою", що повинно було б бути навпаки через вік. Також росіяни стверджують, що колишня спортсменка прибирала зморшки за допомогою різних ін'єкцій.

Навка в молодості

Навка намагається довести, що має моложавий вигляд через те, що веде здоровий спосіб життя, але такий результат неможливий без хірургічного втручання. Також, за даними росЗМІ, вилиці путіністки стали більш чіткими, а підборіддя — рельєфним, що може свідчити про введення філерів.

У певні періоди також об'єм губ дуже помітний, а іноді — ні. Також є припущення, бо Навка колола ботокс — у неї зникли мімічні зморшки на лобі та навколо очей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як до пластики виглядала Алла Пугачова. Зірка не приховує, що змінювала зовнішність за допомогою пластичної хірургії.