Парад під загрозою? Чи атакують Москву 9 травня, оцінив цифровий розум

Високий рівень захисту не скасовує можливостей України

Штучний інтелект визнає, що ризик атаки по Москві під час параду на 9 травня все ж є, хоча прямий удар малоймовірний. Відчувають небезпеку і росіяни, зокрема про це свідчить проведення параду в стиснутому форматі та готовність Росії до "перемир'я" на цей день, передана через США.

Про рівень ризику кажуть дані кількох моделей штучного інтелекту. "Телеграф" опитав моделі ChatGPT, Gemini та Perplexity щодо можливості та ризику такого удару. Жодна модель не виключила його повністю. Всі ШІ казали про високий ступінь захисту Москви та одночасно про розвиток української оборонки та нарощення можливостей ударів у глибокий тил Росії.

Зокрема, Perplexity наголошує на зміні формату параду — проведення його без техніки. Водночас, є припущення, що це пов’язано не лише з безпекою, а й із дефіцитом ресурсів. Посилаючись на аналітиків ШІ підкреслює репутаційний удар навіть без прямої атаки.

Аналіз ризику удару по Москві на основі джерел від Perplexity

Gemini підкреслює, що в України є можливість та очевидний мотив завдати такого удару, хоча у Москви є способи протидії. Він оцінює ймовірність спроби атаки як високу.

Аналіз ризику удару по Москві від Gemini

Найобережнішим в своїх оцінках став ChatGPT. Цей ШІ робить акцент на балансі "ризик є, але ймовірність невисока", а також прямо зазначає, що Україна може стримуватися через ризики ескалації.

Аналіз ризику удару по Москві від ChatGPT

Раніше "Телеграф" розповідав, чи оголошувалось перемир'я на 9 травня в попередні роки повномасштабного вторгнення. Зауважимо — його спробували один раз, проте росіяни слова не дотримали.