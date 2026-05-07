Ракеты летят далеко. Может ли Украина достать до Путина на 9 мая, неожиданный прогноз ИИ

Столицу РФ уже усиливают перед массовым мероприятием

Российский глава Владимир Путин в последнее время перешел в режим "максимальной изоляции", однако впереди сакральная дата — 9 мая и парад, на котором тот всегда присутствует, выступая с обращением. Но не побоится ли Путин присутстствовать в этом году и сможет ли Украина "достать" до него, если нанесет удар по параду в Москве.

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением по этим вопросам у искусственного интеллекта Gemini. Он сделал весьма интересный прогноз, подсветив важную деталь.

Так, ИИ отметил, что уже на данный момент Украина имеет возможность бить по целям на расстоянии 1750 метров, а Москва находится всего в 450-500 км от границы, потому фактически является доступной мишенью для дронов и дальнобойных ракет.

Будет ли Путин на параде?

Geminі пишет, что согласно последним данным разведки и аналитических отчетов, российский лидер находится в режиме "максимальной изоляции". То есть, значительную часть времени он проводит в бункерах в Краснодарском крае или Вадлае.

К тому же, личное присутствие Путина на массовых мероприятиях нередко заменяют использованием консервированных видео или двойников.

Поскольку на Красной площади для него есть значительные риски и мероприятие будет проходить в ограниченном формате (без тяжелой техники), личное присутствие Путина на открытой трибуне являеся маловероятным.

Но в случае, если он все же решит посетить парад, будут применены беспрецедентные меры защиты.

Как готовится Москва

В российской столице уже полным ходом идет подготовка к 9 мая — введены чрезвычайные меры.

Речь идет, в частности, о глушении связи, поскольку мобильный интернет и GPS в столице фактически отключены с цельюпредотвращения навигации беспилотников.

Кроме того, регулярно приостанавливают работу аэропорты московского узла.

Средства противовоздушной обороны устанавливают на правительственных зданиях, в том числе, и на Кремле. Плюс к тому, в Москве развертывают дополнительные зенитные комплексы и системы РЭБ.

Какими будут последствия удара

Искусственный интеллект придерживается мнения, что даже если удар будет нанесен по параду 9 мая успешно, то Россия может использовать это в свою пользу и объявить об общей мобилизации.

Еще один риск заключается в возможном присутствии иностранных гостей на параде. И хотя лидеры западных стран не будут посещать путинский парад, но на нем могут находиться представители некоторых стран, к примеру, Беларуси. Ситуация в таком случае может вылиться в международный инцидент.

Что в итоге?

Проанализировав ситуацию и возможные риски, Geminі пишет, что ликвидация Путина в ходе проведения парада на 9 мая в Москве является критически сложной задачей. Причина — его физическое отсутствие на площади или нахождение в безопасности или использование двойников.

К тому же в Москве, вероятно, будет эшелонированная система РЭБ, которая делает высокоточное наведение на подвижную или временную цель практически невозможным.

К слову, о шансе, что украинские дроны смогут увидеть россияне, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде", — сказал он.

