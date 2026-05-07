Рус

День Перемоги 9 травня – вигадка? Що стоїть за цією датою насправді

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як години змінили історичну дату
Як години змінили історичну дату. Фото Колаж "Телеграфу"

Підписання капітуляції поділило значні дати

9 травня десятиліттями є датою, яка закріпилася у СРСР як День Перемоги у Другій світовій війні. Але насправді це не зовсім так, адже капітуляцію підписали двічі, а тому й дата за фактом є невірною.

Річ у тому, що капітуляція Німеччини в одному з наймасштабніших збройних конфліктів XX століття — Другій світовій війні, була вперше підписана 7 травня 1945 року в Реймсі — від імені союзників.

Акт про капітуляцію Німеччини від 7 травня 1945 року
Акт про капітуляцію Німеччини від 7 травня 1945 року

Проте радянський диктатор Йосип Сталін, котрий відіграв ключову роль у розв’язанні Другої світової війни, попросив, щоб документ підписали ще раз. Це сталося у місті Карлсхорст, 8 травня 1945 року.

Акт про капітуляцію Німеччини від 8 травня 1945 року
Акт про капітуляцію Німеччини від 8 травня 1945 року

Цікавий момент полягає в тому, що другий акт підписали у Берліні, у Карлсхорсті о 23:01 за місцевим часом. Через різницю часових поясів у Москві в цей момент вже було 01:01 9 травня.

У більшості країн Європи, а також у США та Великій Британії, День закінчення Другої світової війни (День Перемоги в Європі, VE Day) офіційно відзначають 8 травня.

Повторне підписання капітуляції

Після підписання акта про капітуляцію Німеччини в Реймсі між союзниками виникли розбіжності. Сталін був незадоволений тим, що церемонія відбулася за провідної ролі західних союзників і була проведена не в Берліні — столиці поваленого Третього рейху. Таким чином, він заявив, що цей документ не можна визнати остаточним і наполягав на проведенні повноцінної процедури в Берліні. Він також запропонував не оголошувати офіційно про завершення війни до набрання чинності капітуляцією. В результаті союзники все ж таки дійшли згоди провести повторну церемонію підписання в столиці Німеччини.

Так, остаточне оформлення капітуляції було проведено в районі Карлсхорст (Берлін), у будівлі колишнього військово-інженерного училища в ніч із 8 на 9 травня 1945 року. Тоді з боку Німеччини документ підписали високопосадовці вермахту, включаючи генерал-фельдмаршала Вільгельма Кейтеля.

Кейтель підписує капітуляцію у Карлсхорсті. 8 травня 1945
Кейтель підписує капітуляцію у Карлсхорсті. 8 травня 1945

Капітуляцію прийняли маршал Георгій Жуков з боку СРСР та маршал Артур Теддер із боку Великобританії. Свідками виступили представники США та Франції.

У Лондоні, Вашингтоні та Москві були зроблені офіційні заяви про завершення війни в Європі.

Таким чином, офіційно акт про капітуляцію було підписано 8 травня о 23:01 за місцевим часом. У Москві ж, наприклад, на той момент уже було півночі — 01:01. Київ на той період перебував у тій системі часу, як і більшість Радянського Союзу, тому збігався з московським часом.

Георгій Жуков зачитує акт про капітуляцію у Карлсхорсті
Георгій Жуков зачитує акт про капітуляцію у Карлсхорсті. Поруч із Жуковим — Артур Теддер

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому російське "перемогу" 9 травня не пов’язане з Україною.

Теги:
#Німеччина #Друга світова війна #9 травня #Капітуляція