День Перемоги 9 травня – вигадка? Що стоїть за цією датою насправді

Підписання капітуляції поділило значні дати

9 травня десятиліттями є датою, яка закріпилася у СРСР як День Перемоги у Другій світовій війні. Але насправді це не зовсім так, адже капітуляцію підписали двічі, а тому й дата за фактом є невірною.

Річ у тому, що капітуляція Німеччини в одному з наймасштабніших збройних конфліктів XX століття — Другій світовій війні, була вперше підписана 7 травня 1945 року в Реймсі — від імені союзників.

Акт про капітуляцію Німеччини від 7 травня 1945 року

Проте радянський диктатор Йосип Сталін, котрий відіграв ключову роль у розв’язанні Другої світової війни, попросив, щоб документ підписали ще раз. Це сталося у місті Карлсхорст, 8 травня 1945 року.

Акт про капітуляцію Німеччини від 8 травня 1945 року

Цікавий момент полягає в тому, що другий акт підписали у Берліні, у Карлсхорсті о 23:01 за місцевим часом. Через різницю часових поясів у Москві в цей момент вже було 01:01 9 травня.

У більшості країн Європи, а також у США та Великій Британії, День закінчення Другої світової війни (День Перемоги в Європі, VE Day) офіційно відзначають 8 травня.

Повторне підписання капітуляції

Після підписання акта про капітуляцію Німеччини в Реймсі між союзниками виникли розбіжності. Сталін був незадоволений тим, що церемонія відбулася за провідної ролі західних союзників і була проведена не в Берліні — столиці поваленого Третього рейху. Таким чином, він заявив, що цей документ не можна визнати остаточним і наполягав на проведенні повноцінної процедури в Берліні. Він також запропонував не оголошувати офіційно про завершення війни до набрання чинності капітуляцією. В результаті союзники все ж таки дійшли згоди провести повторну церемонію підписання в столиці Німеччини.

Так, остаточне оформлення капітуляції було проведено в районі Карлсхорст (Берлін), у будівлі колишнього військово-інженерного училища в ніч із 8 на 9 травня 1945 року. Тоді з боку Німеччини документ підписали високопосадовці вермахту, включаючи генерал-фельдмаршала Вільгельма Кейтеля.

Кейтель підписує капітуляцію у Карлсхорсті. 8 травня 1945

Капітуляцію прийняли маршал Георгій Жуков з боку СРСР та маршал Артур Теддер із боку Великобританії. Свідками виступили представники США та Франції.

У Лондоні, Вашингтоні та Москві були зроблені офіційні заяви про завершення війни в Європі.

Таким чином, офіційно акт про капітуляцію було підписано 8 травня о 23:01 за місцевим часом. У Москві ж, наприклад, на той момент уже було півночі — 01:01. Київ на той період перебував у тій системі часу, як і більшість Радянського Союзу, тому збігався з московським часом.

Георгій Жуков зачитує акт про капітуляцію у Карлсхорсті. Поруч із Жуковим — Артур Теддер

