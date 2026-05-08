Бити по Москві немає сенсу? Чому Україні не варто атакувати Красну площу 9 травня

Радник міністра оборони назвав кращі цілі

Для України більш результативними та стратегічно вигідними ударами по Росії 9 травня будуть атаки не на Москву. Адже вони матимуть здебільшого психологічний вплив, тому краще обрати "корисніші" об'єкти.

Таку думку висловив Сергій Бескрестнов, позивний "Флеш", радник міністра оборони України, в коментарі LIGAnet. За його словами, Кремль дійсно боїться атаки 9 травня по Москві та Красній площі, тому стягнув на захист чималу кількість систем ППО.

"Для нас більш цікавий і потрібний варіант атакувати не Москву, а якісь там об'єкти критичної інфраструктури, тому що там не буде ППО", — каже "Флеш".

Радник міністра пояснює, що удари в глиб Росії по НПЗ чи якихось заводах матимуть більше корисні для України, особливо у стратегічному плані. Адже це ураження не тільки безпосередньо якогось підприємства тощо, це ще й збитки для армії.

"Росія — це бензоколонка. Ми розуміємо, як важливо їм зберігати інфраструктуру, оці от підприємства. І ми розуміємо: щоб атакувати достатньо одного безпілотника, який долетить, вдарить, і там буде велика пожежа, великі проблеми і великі втрати", — додає Бескрестнов.

Він також наголосив, що для атак по НПЗ чи невеликих об'єктах можна використовувати дрони, але чим більша ціль, тим потужніша має бути зброя. Тому для заводів Україна використовує далекобійні ракети. До прикладу, нещодавно "Фламінго" успішно вразили завод у Чебоксарах.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим Україна може вдарити по Москві 9 травня.