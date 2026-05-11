"Самі говорять російською": Мединський накинувся на Україну через рішення суду

Російського політика засудили в Україні через підручник псевдоісторії

Помічник глави Росії та керівник переговорної групи РФ Володимир Мединський прокоментував вирок українського суду. Його слова, в яких ідеолог Кремля порівнює Україну з антиутопією Орвелла, а її правосуддя – з інквізицією, цитують пропагандистські ЗМІ.

Назвав Україну антиутопією

"Найдивніше те, що вони таким чином, по суті, судять історію... Фактів війни з книгами в реальній людській історії не так багато. Це в Орвелла в "1984" та в інших антиутопіях подібне відбувається. А в реальному житті таке було рідко коли", — сказав він.

Крім того, путінський перемовник порівняв українське правосуддя зі святою інквізицією, яка збиралася засудити до спалення італійського історика Пауло Сарпі. Той написав книгу про історію католицької церкви, яку оголосили єрессю: "Але в останній момент цей вирок вони не винесли, бо вважали, що свята інквізиція все-таки має керуватися принципами законності… Київський суд у цьому випадку перевершив святу інквізицію, бо не посоромився винести обвинувачувальний вирок".

Мединський заявив, що ті, хто його засудив, нібито самі говорять російською, але при цьому намагаються вивести мову з ужитку. На його думку, мета держави — щоб для молодих українців російська стала іноземною і не дуже зрозумілою.

Також він знайшов символізм у тому, що вирок було ухвалено напередодні 9 травня.

"Просто для нас це День Перемоги, а для них – це день катастрофи", — наголосив ідеолог Кремля.

За що Мединського засудили до 10 років позбавлення волі

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва визнав винними Мединського та Торкунова — авторів російського шкільного підручника для 11 класу "Історія. Історія Росії. 1945 рік — початок XXI століття", виданого у РФ у 2023 році. Кожному призначили по 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, підручник використовувався як інструмент російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у ньому містяться заклики до зміни кордонів України, виправдання збройної агресії РФ та окупації українських територій, а також нав’язується спотворене, ідеологізоване сприйняття сучасної історії.

В Офісі Генерального прокурора України наголосили, що особливу увагу російська пропаганда приділяє дітям на окупованих територіях. Через шкільні матеріали підліткам нав’язують ідеї про "братні народи", заперечують українську державність та просувають російську версію війни проти України під виглядом "визволення" у ході "СВО".

Незручний перемовник?

Тим часом російські пропагандисти стверджують, що таким чином Україна нібито намагається позбутися незручного перемовника. Так, RT заявляє, що Київ заочно засудив його до десяти років позбавлення волі, оскільки Мединський очолював російську переговорну групу у Стамбулі та Женеві.

"Це виглядає спробою "злити Мединського". Занадто незручний Києву професор, доктор історичних наук як керівник наших переговорників", – пише медіа.

Варто зазначити, що участь у переговорній групі не дає імунітету проти покарання за порушення закону України. Перш ніж брати участь у виданні подібного підручника, Мединському варто було про це подумати.

Раніше ми розповіли, що ідеолог Кремля Володимир Мединський народився у місті Сміла Черкаської області. Через військову службу батька сім’я часто переїжджала, поки в 1980-х не влаштувалася в Москві.