"Сами говорят по-русски": Мединский набросился на Украину из-за решения суда

Российского политика осудили в Украине из-за учебника псевдоистории

Помощник главы России и руководитель переговорной группы РФ Владимир Мединский прокомментировал приговор украинского суда. Его слова, в которых идеолог Кремля сравнивает Украину с антиутопией Оруэлла, а ее правосудие – с инквизицией, цитируют российские пропагандистские СМИ.

Назвал Украину антиутопией

"Самое поразительное то, что они таким образом, по сути, судят историю… Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много. Это у Оруэлла в "1984" и в других антиутопиях подобное происходит. А в реальной жизни такое было редко когда", – сказал он.

Кроме того, путинский переговорщик сравнил украинское правосудие со святой инквизицией, которая собиралась приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи. Тот написал книгу об истории католической церкви, которую объявили ересью: "Но в последний момент этот приговор они не вынесли, потому что посчитали, что святая инквизиция всё-таки должна руководствоваться принципами законности… Киевский суд в данном случае превзошёл святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор".

Мединский заявил, что осудившие его якобы сами говорят по-русски, но при этом пытаются вывести язык из обихода. По его мнению, цель государства — чтобы для молодых украинцев русский стал иностранным и не очень понятным.

Владимир Мединский. Фото: twitter.com/KazAkparat

Также он нашел символизм в том, что приговор был вынесен накануне 9 мая.

"Просто для нас это День Победы, а для них – это день катастрофы", — подчеркнул идеолог Кремля.

За что Мединского приговорили к 10 годам лишения свободы

Напомним, Шевченковский районный суд Киева признал виновными Мединского и Торкунова — авторов российского школьного учебника для 11 класса "История. История России. 1945 год — начало XXI века", изданного в РФ в 2023 году. Каждому из них назначили по 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, учебник использовался как инструмент российской информационной политики на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в нем содержатся призывы к изменению границ Украины, оправдание вооруженной агрессии РФ и оккупации украинских территорий, а также навязывается искаженное, идеологизированное восприятие современной истории.

В Офисе Генерального прокурора Украины подчеркнули, что особое внимание российская пропаганда уделяет детям на оккупированных территориях. Через школьные материалы подросткам навязывают идеи о "братских народах", отрицают украинскую государственность и продвигают российскую версию войны против Украины под видом "освобождения" в ходе "СВО".

Неудобный переговорщик?

Между тем российские пропагандисты утверждают, что таким образом Украина якобы пытается избавиться от неудобного переговорщика. Так, RT заявляет, что Киев заочно осудил его на десять лет лишения свободы, поскольку Мединский возглавлял российскую переговорную группу в Стамбуле и Женеве.

"Это выглядит попыткой "слить Мединского". Слишком неудобен Киеву профессор, доктор исторических наук как руководитель наших переговорщиков", – пишет медиа.

Стоит отметить, что участие в переговорной группе не дает иммунитета от наказания за нарушение закона Украины. Прежде чем участвовать в издании подобного учебника Мединскому стоило об этом подумать.

Ранее мы рассказали, что идеолог Кремля Владимир Мединский родился в городе Смела Черкасской области. Из-за военной службы отца семья часто переезжала, пока в 1980-х не обосновалась в Москве.