Служить Путіну, поки його рідна Сміла під обстрілами: що відомо про перемовника Кремля Мединського

Поплічник диктатора називає Україну "частиною російської землі"

Володимир Мединський — одна з найпомітніших і суперечливих постатей у російській політиці. Він очолює делегацію на переговорах з Україною та широко відомий не лише як політик, а і як автор псевдоісторичних книг та підручників.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про помічника російського диктатора Володимира Путіна. Ми дізналися, що пов’язує Мединського з Україною і що він каже про війну.

Володимир Мединський — що про нього відомо

Володимир Мединський народився 1970 року в українському місті Сміла Черкаської області, яке регулярно страждає від російських обстрілів. Його батько був військовим, а мати працювала терапевтом. Через службу батька сім’я часто переїжджала, поки в 1980-х не облаштувалася в Москві.

Володимир Мединський народився в Україні

З кінця 1990-х Мединський розпочав кар’єру на державній службі, а вже 2003 року став депутатом Держдуми від "Єдиної Росії". У 2012 році він обійняв посаду міністра культури в уряді Медведєва, який залишив після відставки кабінету у 2020 році. Того ж року Мединського призначили радником президента Путіна, якого він відкрито називав "генієм сучасної реальної політики".

Володимир Мединський входить до найближчого оточення Путіна

Що Володимир Мединський говорить про війну

Попри те, що російський урядовець народився в Україні, він підтримує путінський режим і дозволяє собі відверто цинічні заяви на адресу рідної країни.

Володимир Мединський цинічно говорить про Україну

Мединський виправдовує воєнні злочини російської армії та поширює пропаганду, за що опинився під міжнародними санкціями, у тому числі з боку США та Канади.

Після початку повномасштабного вторгнення він заявляв, що Україна нібито сама планувала напад на Донбас, а звірства у Бучі називав "постановкою". Також Мединський закликав зняти фільм про так звану "СВО".

Щобільше, Мединський став одним зі співавторів нового шкільного підручника історії для старших класів, який прозвали "підручником ненависті". У написаному ним розділі, присвяченому повномасштабній війні, Україна представлена як "ультранацистська" держава — саме так помічник президента трактує події, виправдовуючи агресію і вселяючи школярам спотворену картину світу.

Володимир Мединський випустив "підручник ненависті"

Поплічник Путіна ще у березні 2022 року очолив російську делегацію на переговорах з Україною у Стамбулі. З перших зустрічей він давав зрозуміти, що Росія готова до миру без виконання її жорстких умов. Переговори не дали результатів, але Мединський продовжує обіймати посаду глави російської делегації та транслювати односторонню позицію Москви.

Володимир Мединський очолює російську делегацію на переговорах

"Телеграф" писав раніше, що відомо про заступника голови Держдуми, родом із Макіївки. Вона зрадила Україну і слугує кремлівському режиму.