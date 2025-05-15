Кремлівські ЗМІ обіцяли важливі заяви під час цієї промови

Російська делегація, яка прибула до Стамбула, має усі необхідні повноваження для участі у прямих переговорах з Україною. Її завданням названо встановлення довгострокового миру шляхом усунення першопричин конфлікту.

Про це заявив очільник групи Володимир Мединський, передають російські ЗМІ. За його словами, переговори в Стамбулі розглядаються як продовження мирного процесу, перерваного у 2022 році.

"Завдання прямих контактів з Україною — встановлення довгострокового миру з усуненням причин конфлікту", — заявив росіянин.

За словами Мединського, делегація Кремля готова шукати можливі варіанти закінчення конфлікту та точки дотику з представниками української дипломатії.

"Делегація РФ у Стамбулі має всі повноваження та компетенції", — зауважив чиновник. Під час пресконференції український президент Володимир Зеленський розкритикував склад представників Путіна та заявив, що вони не мають потрібних мандатів та компетенції для обговорення важливих питань перемир'я чи закінчення війни.

Вже в кінці розмови з журналістами французький медійник задав Мединському питання: "Ваш президент боїться приїхати?", після чого голова російської делегації просто пішов від камер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп вважає, що прямий діалог між ним і президентом Росії Володимиром Путіним є необхідною умовою для зрушення мирного процесу. На його думку, делегації не здатні досягти реального прориву без участі глав держав.