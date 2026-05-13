В Москві горить Кремль, але... Обрушився дах та стіни (фото і відео)

Гасінню заважають складне планування та конструктивні особливості будівлі

Пожежа на території Кремля у російській столиці Москві виникла в ніч на 13 травня. Проте палає не на Червоній площі, а на території культурно-розважального комплексу "Кремль в Ізмайлово".

Як пишуть росЗМІ, у будівлі квеструму обрушилися дах, стіни та перекриття. Площа пожежі на території "Ізмайлівського Кремля" збільшилася до 3000 квадратів — палає половина розважального комплексу.

"Кремль в Ізмайлово" палає

Гасити полум'я заважає складне планування будівлі та її конструктивні особливості. Вогонь та дим швидко поширюються, за словами очевидця, половина ангара вигоріла повністю.

Пожежу видно здалеку

За даними росЗМІ, у момент займання в приміщенні проходила гра The Last of Us. Її учасники не відразу повірили, що в будівлі справжня пожежа. Спочатку вони вирішили, що сигнал тривоги, це частина сценарію.

Що таке "Кремль в Ізмайлово"

Ізмайлівський Кремль – культурно-розважальний комплекс у Москві, стилізований під старовинну архітектуру. Його розташовано ближче до околиць російської столиці.

Об'єкт було побудовано наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років у псевдоросійському стилі. Яскраві різноколірні вежі, дерев'яні та кам'яні будівлі імітують архітектуру XVII століття.

"Кремль в Ізмайлово"

Комплекс працює як туристичний та розважальний центр. Там розташовані музеї (наприклад, музей горілки та музей хліба), вернісаж із сувенірами та антикваріатом тощо.

Що таке квеструм

Квест-кімната — це інтелектуальна гра-пригода. Гравців закривають в обмеженому просторі, за обмежений час (зазвичай 60 хвилин) вони мають розгадати серію загадок і виконати певні завдання, щоб вийти з приміщення або досягти певної мети.

