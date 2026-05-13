В Москві горить Кремль, але... Обрушився дах та стіни (фото і відео)
Гасінню заважають складне планування та конструктивні особливості будівлі
Пожежа на території Кремля у російській столиці Москві виникла в ніч на 13 травня. Проте палає не на Червоній площі, а на території культурно-розважального комплексу "Кремль в Ізмайлово".
Як пишуть росЗМІ, у будівлі квеструму обрушилися дах, стіни та перекриття. Площа пожежі на території "Ізмайлівського Кремля" збільшилася до 3000 квадратів — палає половина розважального комплексу.
Гасити полум'я заважає складне планування будівлі та її конструктивні особливості. Вогонь та дим швидко поширюються, за словами очевидця, половина ангара вигоріла повністю.
За даними росЗМІ, у момент займання в приміщенні проходила гра The Last of Us. Її учасники не відразу повірили, що в будівлі справжня пожежа. Спочатку вони вирішили, що сигнал тривоги, це частина сценарію.
Що таке "Кремль в Ізмайлово"
Ізмайлівський Кремль – культурно-розважальний комплекс у Москві, стилізований під старовинну архітектуру. Його розташовано ближче до околиць російської столиці.
Об'єкт було побудовано наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років у псевдоросійському стилі. Яскраві різноколірні вежі, дерев'яні та кам'яні будівлі імітують архітектуру XVII століття.
Комплекс працює як туристичний та розважальний центр. Там розташовані музеї (наприклад, музей горілки та музей хліба), вернісаж із сувенірами та антикваріатом тощо.
Що таке квеструм
Квест-кімната — це інтелектуальна гра-пригода. Гравців закривають в обмеженому просторі, за обмежений час (зазвичай 60 хвилин) вони мають розгадати серію загадок і виконати певні завдання, щоб вийти з приміщення або досягти певної мети.
Раніше "Телеграф" розповідав про масштабну пожежу у Москві. 31 січня, вогонь охопив будинки колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова та гуртожиток.