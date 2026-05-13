В Москве горит Кремль, но... Обрушились крыша и стены (фото и видео)

Тушению мешают сложная планировка и конструктивные особенности здания

Пожар на территории Кремля в российской столице Москве возник в ночь на 13 мая. Однако горит не на Красной площади, а на территории культурно-развлекательного комплекса "Кремль в Измайлово".

Как пишут росСМИ, в здании квеструма обрушились крыша, стены и перекрытия. Площадь пожара на территории "Измайловского Кремля" увеличилась до 3000 квадратов — пылает половина развлекательного комплекса.

"Кремль в Измайлово" пылает

Тушить пламя мешает сложная планировка здания и его конструктивные особенности. Огонь и дым быстро распространяются, по словам очевидца, половина ангара полностью выгорела.

Пожар виден издалека

По данным росСМИ, в момент возгорания в помещении проходила игра The Last of Us. Ее участники не сразу поверили, что в здании настоящий пожар. Сначала они решили, что сигнал тревоги это часть сценария.

Что такое "Кремль в Измайлово"

Измайловский Кремль – культурно-развлекательный комплекс в Москве, стилизованный под старинную архитектуру. Он расположен ближе к окрестностям российской столицы.

"Кремль в Измайлово" на карте

Объект был построен в конце 1990-х — начале 2000-х годов в псевдороссийском стиле. Яркие разноцветные башни, деревянные и каменные постройки имитируют архитектуру XVII века.

"Кремль в Измайлово"

Комплекс работает как туристический и развлекательный центр. Там расположены музеи (например, музей водки и музей хлеба), вернисаж с сувенирами и антиквариатом.

Что такое квеструм

Квест-комната – это интеллектуальная игра-приключение. Игроков закрывают в ограниченном пространстве, за ограниченное время (обычно 60 минут) они должны разгадать серию загадок и выполнить определенные задания, чтобы выйти из помещения или достичь определенной цели.

