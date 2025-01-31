Москва палає. У столиці РФ сталася масштабна пожежа (фото та відео)

До гасіння залучили пожежний потяг

Рано вранці у п’ятницю, 31 січня, столиці Росії Москві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив будинки колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова та гуртожиток.

Як повідомляють росЗМІ, пожежа почалася в Сходненському тупику в будівлях заводу, а потім перекинулася на хостел, який розташований поруч. Звідти евакуювали 350 людей. Вогонь охопив дві тисячі квадратних метрів площі.

До прибуття пожежників із гуртожитку вийшли 300 мешканців. Вогонь гасять 130 спеціалістів та 37 одиниць техніки, також залучено пожежний потяг. Причини займання не повідомляються.

Як повідомляв "Телеграф", 10 січня в Ленінградській області Росії спалахнула масштабна пожежа в промзоні міста Гатчина, розташованому за 42 кілометри від міста Санкт-Петербург. Пеоед цим місцеві жителі чули вибухи.

Також ми розповідали, що у Туреччині 21 січня сталася масштабна пожежа у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center. Загинули щонайменше 76 людей. Пожежу гасили понад десять годин. Вижили розповіли, що під час пожежі не спрацювала сигналізація, а тому багато постояльців навіть не зрозуміли, що сталося. Деякі з них відзначають, що запідозрили недобре лише коли почули крики.