Бунт у Росії почнеться знизу: Кулеба назвав дві обставини для цього

Війна в Україні ось уже п’ятий рік не викликає помітного невдоволення у росіян

Значні зміни в Росії можуть початися не зверху — через розколи в елітах, а знизу — через накопичення масового невдоволення серед народу. Але для цього мають збігтися одразу дві певні обставини.

Про це у відео на своєму YouTube-каналі розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, багато хто вважає, що "путінський режим" у Росії може знести заколот еліт, а сам він вважає, що зміна режиму може бути спровокована зовсім з іншого боку.

На основі аналізу подій у Росії за останні два тижні Кулеба з’ясував, чим нині незадоволене російське суспільство. Усього є декілька претензій:

заборона месенджера Telegram та утиск у соціальних мережах

вилучення худоби в Сибіру під приводом епідемій

реакція влади на екологічні паводки на Кавказі та екологічна криза в Туапсе. І в тому і в тому випадку влада не впоралася

Але цікаво, що у цьому списку немає претензій російських громадян до влади щодо війни проти України.

"Розумієте? Принаймні частина причин, через які вони незадоволені, претензій до Путіна — це безпосередні наслідки російської агресії проти України. Але вони не вимагають від влади зупиняти цю війну", — підкреслив Кулеба.

За оцінками Кулеби, для потенційного "бунту знизу" в Росії повинні збігтися одразу дві обставини:

має накопичитись критичне невдоволення росіян нездатністю влади захистити їх від наслідків російської агресії

якщо російський глава Володимир Путін порушить неформальний соціальний контракт між державою та населенням

"І умови цього контракту дуже прості. Це трупи в обмін на гроші. Тобто, ви мені трупи — я вам гроші. Бо в цій економічній моделі гроші почали потрапляти в найдепресивнішу російську глибинку, куди вони до цього ніколи не потрапляли. І вчора ти була дружина наркомана, алкоголіка та садиста, а сьогодні ти дружина героя "СВО", і в тебе з'явилася копійка. Ти будинок купила чи відремонтувала, дітям на бізнес якусь "СТОшку" дали або відправили вчитися. Ось вони (росіяни, — Ред.) сидять і мовчать. Їх це все влаштовує", — пояснює Кулеба.

Якщо ж ця схема зруйнується через нездатність Путіна платити "за трупи", до того ж зросте відчуття незахищеності у населення, тоді створяться умови для бунту.

