Бунт у Росії почнеться знизу: Кулеба назвав дві обставини для цього
Війна в Україні ось уже п’ятий рік не викликає помітного невдоволення у росіян
Значні зміни в Росії можуть початися не зверху — через розколи в елітах, а знизу — через накопичення масового невдоволення серед народу. Але для цього мають збігтися одразу дві певні обставини.
Про це у відео на своєму YouTube-каналі розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, багато хто вважає, що "путінський режим" у Росії може знести заколот еліт, а сам він вважає, що зміна режиму може бути спровокована зовсім з іншого боку.
На основі аналізу подій у Росії за останні два тижні Кулеба з’ясував, чим нині незадоволене російське суспільство. Усього є декілька претензій:
- заборона месенджера Telegram та утиск у соціальних мережах
- вилучення худоби в Сибіру під приводом епідемій
- реакція влади на екологічні паводки на Кавказі та екологічна криза в Туапсе. І в тому і в тому випадку влада не впоралася
Але цікаво, що у цьому списку немає претензій російських громадян до влади щодо війни проти України.
"Розумієте? Принаймні частина причин, через які вони незадоволені, претензій до Путіна — це безпосередні наслідки російської агресії проти України. Але вони не вимагають від влади зупиняти цю війну", — підкреслив Кулеба.
За оцінками Кулеби, для потенційного "бунту знизу" в Росії повинні збігтися одразу дві обставини:
- має накопичитись критичне невдоволення росіян нездатністю влади захистити їх від наслідків російської агресії
- якщо російський глава Володимир Путін порушить неформальний соціальний контракт між державою та населенням
"І умови цього контракту дуже прості. Це трупи в обмін на гроші. Тобто, ви мені трупи — я вам гроші. Бо в цій економічній моделі гроші почали потрапляти в найдепресивнішу російську глибинку, куди вони до цього ніколи не потрапляли. І вчора ти була дружина наркомана, алкоголіка та садиста, а сьогодні ти дружина героя "СВО", і в тебе з'явилася копійка. Ти будинок купила чи відремонтувала, дітям на бізнес якусь "СТОшку" дали або відправили вчитися. Ось вони (росіяни, — Ред.) сидять і мовчать. Їх це все влаштовує", — пояснює Кулеба.
Якщо ж ця схема зруйнується через нездатність Путіна платити "за трупи", до того ж зросте відчуття незахищеності у населення, тоді створяться умови для бунту.
