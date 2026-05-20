Рус

Кожен крок — як останній: Путін перетворився на сутулого діда й ледве пересуває ноги (відео)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Глава Кремля Путін Новина оновлена 20 травня 2026, 12:01
Глава Кремля Путін. Фото Getty Images

Диктатор просто розвалюється на очах

Російський диктатор Володимир Путін, схоже, вже не може приховати, що роки беруть своє. На свіжих відео глава Кремля ходить обережно і скуто, кульгаючи. А його уявний образ "сильного лідера" дедалі більше тріщить — разом із поставою, яка помітно стала сутулою.

На нових відео із зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем Путін рухається повільно й напружено, ніби кожен крок дається йому дуже важко. Плечі опущені вперед, корпус нахилений, руки майже не рухаються під час ходьби, а сама постава дедалі більше нагадує класичного російського діда.

Особливо контрастно це виглядає на фоні старої кремлівської пропаганди, яка роками продавала Путіна як "вічно молодого" та "енергійного" лідера. Але все ж у 73 роки здоров'я діда-президента РФ не може сховатися за ботоксом.

До слова, нещодавно глава Кремля знову опинився в центрі уваги через дивний ефір, під час якого його буквально "перекосило" просто посеред розмови про… цибульний пиріг. Йшлося про страву національної кухні одного з корінних народів РФ, але обговорення кулінарії несподівано перетворилося на черговий вірусний момент. Камери зафіксували неприродну міміку та різкий перекіс обличчя Путіна.

У Кремлі традиційно роблять вигляд, що нічого дивного не сталося. Втім, відео з російським диктатором останніми роками дедалі частіше викликають питання — і не лише про геополітику, а про його фізичний стан. Бо поки російська пропаганда продовжує малювати "сильного лідера", сам так званий лідер просто розвалюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час параду в Москві помітили дивну річ. Невже і там Путін ледь ходив.

Теги:
#Володимир Путін #Сі Цзіньпін #Казуси