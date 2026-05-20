Кожен крок — як останній: Путін перетворився на сутулого діда й ледве пересуває ноги (відео)

Диктатор просто розвалюється на очах

Російський диктатор Володимир Путін, схоже, вже не може приховати, що роки беруть своє. На свіжих відео глава Кремля ходить обережно і скуто, кульгаючи. А його уявний образ "сильного лідера" дедалі більше тріщить — разом із поставою, яка помітно стала сутулою.

На нових відео із зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем Путін рухається повільно й напружено, ніби кожен крок дається йому дуже важко. Плечі опущені вперед, корпус нахилений, руки майже не рухаються під час ходьби, а сама постава дедалі більше нагадує класичного російського діда.

Особливо контрастно це виглядає на фоні старої кремлівської пропаганди, яка роками продавала Путіна як "вічно молодого" та "енергійного" лідера. Але все ж у 73 роки здоров'я діда-президента РФ не може сховатися за ботоксом.

До слова, нещодавно глава Кремля знову опинився в центрі уваги через дивний ефір, під час якого його буквально "перекосило" просто посеред розмови про… цибульний пиріг. Йшлося про страву національної кухні одного з корінних народів РФ, але обговорення кулінарії несподівано перетворилося на черговий вірусний момент. Камери зафіксували неприродну міміку та різкий перекіс обличчя Путіна.

У Кремлі традиційно роблять вигляд, що нічого дивного не сталося. Втім, відео з російським диктатором останніми роками дедалі частіше викликають питання — і не лише про геополітику, а про його фізичний стан. Бо поки російська пропаганда продовжує малювати "сильного лідера", сам так званий лідер просто розвалюється.

