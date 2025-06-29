Чекати ще довго: ШІ назвав рік, у якому Путін може померти

Grok рік був названий на основі ряду на основі ряду факторів

Одне з найпопулярніших питань, яке крутиться навколо персони російського президента Володимира Путіна — коли він помре. Багато хто припускає, що у разі його смерті, як мінімум, закінчиться війна в Україні.

"Телеграф" вирішив дізнатися відповідь на це питання у штучного інтелекту Grok. Він назвав найімовірніший рік, коли кремлівський глава пішов би з життя.

Варто додати, що це лише відповідь ШІ, яка складається на основі багатьох даних із відкритих джерел. Проте не можна сприймати її як чисту правду.

Коли помре Путін на думку ШІ

Grok, ґрунтуючись на вік, зовнішній вигляд та спосіб життя Путіна, припускає, що президент РФ може померти у 2037 році. Тоді йому буде 85 років.

ШІ зазначає, що батьки Путіна прожили 87 та 88 років. На ці цифри, зокрема, спирався штучний інтелект.

Портрет Путіна згенерував ШІ Grok

Також було враховано активний спосіб життя Путіна та відсутність підтверджених даних про критичні захворювання. У цьому випадку Grok не відкидає можливості довголіття.

Водночас він наголосив, що серед факторів, які можуть трохи скоротити термін життя Путіна порівняно з максимальною генетичною схильністю: стрес від політичної діяльності та потенційні ризики (замахи тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штучний інтелект припустив, хто і де міг би ліквідувати Путіна. Він назвав одразу кілька несподіваних сценаріїв.

Також штучний інтелект сказав, де можуть поховати Путіна, коли він помре.