Має з сином особливий ритуал в день смерті Фріске: Шепелєв відверто висловився про дружину

Біля письмового стола сина — портрет Жанни Фріске

У понеділок, 15 червня, виповнилося 11 років від дня смерті російської співачки Жанни Фріске. У річницю її відходу телеведучий Дмитро Шепелєв, який рідко коментує особисте життя, опублікував зворушливе звернення та розповів, як зберігає пам'ять про дружину разом із їхнім сином Платоном.

У своєму дописі Шепелєв розповів, що за роки після трагедії у них із сином з'явилася особлива традиція. Щороку цього дня вони купують квіти та проводять час разом. За словами телеведучого, він постійно нагадує Платону, що його мама завжди залишається поруч, а риси Жанни продовжують жити в їхньому синові.

Дмитро зазначив, що з віком почав інакше сприймати втрату та краще розуміти почуття батьків співачки. Водночас він підкреслив, що свідомо уникав публічних розмов про смерть коханої та родинні переживання.

Дмитро Шепелєв про Жанну Фріске. Фото: інстаграм Шепелєва

Ведучий також наголосив, що для нього пам'ять про Жанну не обмежується однією датою у календарі. Він переконаний, що присутність співачки відчувається щодня, а найбільше нагадування про неї — син Платон, у якому він помічає схожі усмішку, жести та навіть манеру мовчати.

Дмитро Шепелєв про Жанну Фріске. Фото: інстаграм Шепелєва

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року після тривалої боротьби з пухлиною головного мозку. Їй було 40 років. У співачки залишився син Платон, якого вона народила у стосунках із Дмитром Шепелєвим. Після смерті артистки хлопчика виховує батько.

Платон Шепелєв зі зведеною сестрою Ладою. Фото: росЗМІ

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає квартира Жанни Фріске в центрі Москви через 11 років після її смерті. Помешкання співачки майже не змінилося.