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Має з сином особливий ритуал в день смерті Фріске: Шепелєв відверто висловився про дружину

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Жанна Фріске і Дмитро Шепелєв Новина оновлена 15 червня 2026, 12:31
Жанна Фріске і Дмитро Шепелєв. Фото Колаж "Телеграфу"

Біля письмового стола сина — портрет Жанни Фріске

У понеділок, 15 червня, виповнилося 11 років від дня смерті російської співачки Жанни Фріске. У річницю її відходу телеведучий Дмитро Шепелєв, який рідко коментує особисте життя, опублікував зворушливе звернення та розповів, як зберігає пам'ять про дружину разом із їхнім сином Платоном.

У своєму дописі Шепелєв розповів, що за роки після трагедії у них із сином з'явилася особлива традиція. Щороку цього дня вони купують квіти та проводять час разом. За словами телеведучого, він постійно нагадує Платону, що його мама завжди залишається поруч, а риси Жанни продовжують жити в їхньому синові.

Дмитро зазначив, що з віком почав інакше сприймати втрату та краще розуміти почуття батьків співачки. Водночас він підкреслив, що свідомо уникав публічних розмов про смерть коханої та родинні переживання.

шепелєв про фріске в річницю її смерті
Дмитро Шепелєв про Жанну Фріске. Фото: інстаграм Шепелєва

Ведучий також наголосив, що для нього пам'ять про Жанну не обмежується однією датою у календарі. Він переконаний, що присутність співачки відчувається щодня, а найбільше нагадування про неї — син Платон, у якому він помічає схожі усмішку, жести та навіть манеру мовчати.

шепелєв про фріске в річницю її смерті
Дмитро Шепелєв про Жанну Фріске. Фото: інстаграм Шепелєва

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року після тривалої боротьби з пухлиною головного мозку. Їй було 40 років. У співачки залишився син Платон, якого вона народила у стосунках із Дмитром Шепелєвим. Після смерті артистки хлопчика виховує батько.

Платон Шепелєв зі зведеною сестрою Ладою
Платон Шепелєв зі зведеною сестрою Ладою. Фото: росЗМІ

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає квартира Жанни Фріске в центрі Москви через 11 років після її смерті. Помешкання співачки майже не змінилося.

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#Дмитро Шепелєв #Жанна Фріске