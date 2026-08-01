Місяць харчувалася на прожитковий мінімум: чим закінчився експеримент українки

У мережі дякують дівчині — її підхід допоміг багатьом українцям зменшити витрати на харчування

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Сучасне життя потребує гнучкості, особливо коли йдеться про планування щоденних витрат на харчування. Українка наочно показала, що на це можна витрачати невеликі гроші.

Блогер realnotes.ua харчується на 3140 грн на місяць. Дівчина показує, що купує, а потім, що готує із цих продуктів.

Багато користувачів скептично ставляться до її "челенджу", проте після закінчення місяця дівчина доводить, що головний секрет успішного бюджетного раціону — це не суворі обмеження, а грамотне поєднання базових круп, сезонних овочів та білкових продуктів.

У липні 2026 року дівчина витратила на харчові продукти 3140 грн. Ця сума трохи менша, ніж прожитковий мінімум в Україні — 3 328 грн. Realnotes.ua робила кілька великих закупівель на місяць, після чого кілька разів точково купувала необхідні товари.

В останні дні місяця вона харчувалася так:

Йогурт + вівсяне печиво.

Рис+салат (капуста, 2 яйця, ковбаса, майонез).

Рис+свиняча котлета+смажена ковбаса.

Рис + свиняча котлета + смажена ковбаса

Рис + салат

Йогурт + вівсяники

Гречка + свиняча котлета.

Омлет + сир Інсалата.

Гречка+омлет+сир.

Гречка + свиняча котлета

Омлет + сир Інсалата

Гречка + омлет + сир

Також вона поділилася іншими витратами за місяць. Більшу частину бюджету "з’їла" оренда житла та комунальні послуги

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для більш-менш нормального життя українським пенсіонерам потрібна пенсія на рівні 12-15 тисяч гривень на місяць. В той самий час виплати у розмірі близько 9-9,5 тисяч гривень, які відповідають реальному прожитковому мінімуму за нинішніми цінами, забезпечують лише базове виживання.