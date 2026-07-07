Марні гроші: чому кіт проігнорує лежак за 5000 гривень і все одно обере картонну коробку

Уявлення котів про комфорт зовсім інше, ніж у їхніх господарів

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Коти легко можуть проігнорувати куплений дбайливим господарем будиночок за 5 тисяч гривень та обрати звичайну картонну коробку. Котяча пристрасть до них, а також тісних просторів та шарудливих пакетів, пояснюється їхніми хижацькими інстинктами.

Про це "Телеграфу" розповів фелінолог (фахівець із розведення, вивчення, поведінки, фізіології та анатомії котів), ветеринарний терапевт, кардіолог та викладач Ветеринарного коледжу "Зоолюкс" Ілля Лєбєдєв. За його словами, коти мають зовсім інші пріоритети, ніж люди, тому їхні уявлення про комфорт кардинально відрізняються від наших.

"Чому коти зазвичай люблять замкнені приміщення? Тому що, по-перше, це полювання із засідки. Вони обирають місце, де в них під контролем знаходиться задня частина, бокові і є лише перед. Тобто він не очікує небезпеки з боку, ззаду, зі спини, що хтось нападе, поки він вразливий, сидить в засідці. Засідка — це дуже ефективний метод полювання, як показує еволюція, особливо у котів", — пояснив фахівець.

Кіт у коробці. Фото: kitipes.com.ua

Він додав, що кіт вважається одним з найуспішніших мисливців серед сухопутних видів. Вони можуть похизуватися ефективністю полювання в середньому від 40 до 60-75% (у лева – 30%).

"Тому з погляду коробки, чи якихось замкнених приміщень, це дає змогу контролювати варіант полювання. Плюс це ефект раптовості. Наче сидиш, нічого не підозрюєш, а тут бах — на тебе кіт з-під дивану вистрибнув, за пʼятку схопив, і ти такий: "Ай, що ж ти робиш!". Він завершив своє полювання, вдалою спробою. У нього все окей. Він закрив свої потреби хижацької поведінки й далі піде відпочивати", — резюмував Лєбєдєв.

Нагадаємо, Ілля Лєбєдєв також розповів "Телеграфу", чому коти відчувають стрес, коли влітку їх вивозять на дачу, а восени повертають назад у квартиру. Як розпізнати, що тварина у стресі.