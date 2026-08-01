Головний страх касира "АТБ": за яке прохання покупця працівника можуть одразу звільнити

Касир не має права погодитися

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Покупці іноді просять касирів "не пробивати" товар через касу — наприклад, віддати його "в борг" або розрахуватися готівкою особисто. Однак для працівників така схема є категорично забороненою.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ", який побажав залишитися анонімним.

Він пояснив, що будь-які розрахунки поза касою є грубим порушенням внутрішніх правил компанії.

"Ні, так робити не можна. Це суворо заборонено, і за таке можуть одразу звільнити", — розповів співрозмовник.

Робота касира "АТБ". Фото: Згенеровано ШІ "Телеграф"

Також працівник зазначив, що під час проведення акцій у магазинах "АТБ" можуть встановлюватися обмеження на кількість товару, яку дозволено придбати одному покупцеві. За його словами, конкретний ліміт визначається умовами кожної окремої акційної пропозиції.

Крім того, він розповів "Телеграфу", що співробітники мережі "АТБ" зобов'язані дотримуватися внутрішнього кодексу правил. Зокрема, касири не можуть без вагомих підстав відмовляти покупцям в обслуговуванні.

За словами співрозмовника, касирам "АТБ" заборонено обговорювати з покупцями теми, які не стосуються їхнього обслуговування. Йдеться, зокрема, про особисті розмови, не пов'язані з виконанням службових обов'язків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" роблять з фруктами, які вже не підходять для продажу.