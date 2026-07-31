Не плановий підрив: що відомо про вибухи у Хмельницькому (фото)
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31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої стався вибух із подальшою детонацією. На місці працюють відповідні служби.
Про це повідомили у прес-службі Сил спеціальних операцій.
"Продовжуються першочергові заходи щодо ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. Додаткову інформацію буде повідомлено після завершення першочергових заходів", — йдеться у повідомленні.
Раніше з’являлася інформація, що сьогодні у районі міста планували підрив старих боєприпасів.
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