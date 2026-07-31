В Україну йдуть 10 днів пекельної спеки. Коли чекати на похолодання

У деяких областях ситуація не зміниться

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У перші дні серпня в Україну нагряне спекотне повітря з Африки. У зв’язку з цим температура повітря буде вищою за звичайну і може досягати +38 градусів.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, в країні очікуються спекотні та сонячні дні та майже без опадів.

Найсильніше повітря прогріється на заході країни, а потім спека пошириться на більшість регіонів.

З 1 серпня температура поступово зростатиме. Вдень очікується +33...+38°C, вночі — +14...+21°C. Іноді можливі короткочасні грози із поривчастим вітром, але сильних дощів не прогнозується.

Погода на 1 серпня. Прогноз "Укргідрометцентру"

Погода на 2 серпня. Прогноз "Укргідрометцентру"

Згідно з прогнозами, перші десять днів серпня стануть найспекотнішим періодом цього літа для більшої частини України.

Погода на 3 серпня. Прогноз "Укргідрометцентру"

Погода на 4 серпня. Прогноз "Укргідрометцентру"

Погода на 5 серпня. Прогноз "Укргідрометцентру"

Коли чекати на похолодання

Ігор Кібальчич каже, що відчутне похолодання та дощі очікуються не раніше 7 – 8 серпня. Але в той же час зниження температури практично не торкнеться крайніх південно-східних регіонів України, тому тут спекотна погода продовжиться як мінімум до кінця першої декади місяця.

Суттєвіші опади прийдуть в Україну 8 серпня. Після хвилі дощів очікується також зниження температури в період з 8 до 10 серпня: вночі близько +10…+15 °С, удень +23…+28 °С.

Погодна картка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до яких погодних неприємностей слід звикнути українцям.