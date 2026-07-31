Дешевше та гірше за якістю: що приховує напис "дефрост" на рибі в супермаркеті
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Зовнішній вигляд та ціна продукту можуть підказати більше, ніж здається на перший погляд
При виборі риби покупцям у супермаркеті варто уважно дивитись на цінники. Напис "дефростований" означає, що продукт вже був заморожений, а потім розморожений перед продажем.
Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів виконавчий директор ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов. За його словами, це обов’язкова вимога щодо маркування продукту.
"Якщо в супермаркеті продається дефростована риба, там написано "дефростована", то вона була заморожена і її розморозили та продають", — каже співрозмовник.
Окрім інформації на упаковці, визначити стан риби можна й візуально. Існують окремі ознаки, які можуть видати раніше заморожену рибу. Як каже Несміянов, у свіжої риби зазвичай прозоріші і яскравіші очі, тоді як після розморожування вони стають тьмянішими.
До того ж, глибокозаморожена риба є окремою категорією товару та зазвичай її продають дешевше. Якість її, відповідно, також нижча.
"Тобто там візуально можна зрозуміти, що риба свіжа — не свіжа. Глибока заморозка — це все-таки глибока заморозка, це інший товар, він дешевше і за якісними характеристиками однозначно нижче", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому нас обдурюють у супермаркетах, коли ми купуємо заморожену рибу.