Дешевше та гірше за якістю: що приховує напис "дефрост" на рибі в супермаркеті

Зовнішній вигляд та ціна продукту можуть підказати більше, ніж здається на перший погляд

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При виборі риби покупцям у супермаркеті варто уважно дивитись на цінники. Напис "дефростований" означає, що продукт вже був заморожений, а потім розморожений перед продажем.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів виконавчий директор ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов. За його словами, це обов’язкова вимога щодо маркування продукту.

"Якщо в супермаркеті продається дефростована риба, там написано "дефростована", то вона була заморожена і її розморозили та продають", — каже співрозмовник.

Як відрізнити заморожену рибу. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Окрім інформації на упаковці, визначити стан риби можна й візуально. Існують окремі ознаки, які можуть видати раніше заморожену рибу. Як каже Несміянов, у свіжої риби зазвичай прозоріші і яскравіші очі, тоді як після розморожування вони стають тьмянішими.

Дефростована риба/"Варус"

До того ж, глибокозаморожена риба є окремою категорією товару та зазвичай її продають дешевше. Якість її, відповідно, також нижча.

"Тобто там візуально можна зрозуміти, що риба свіжа — не свіжа. Глибока заморозка — це все-таки глибока заморозка, це інший товар, він дешевше і за якісними характеристиками однозначно нижче", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому нас обдурюють у супермаркетах, коли ми купуємо заморожену рибу.