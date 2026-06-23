Росія страждає через нашестя підводних хижаків: як вони виглядають та чим небезпечні

Деякі особини сягають 200 кг

В Росії масове нашестя підводних хижаків, які можуть завдати чималих збитків кільком регіонам. Вже зараз почали фіксуватись зміни в акваторії Приморського краю.

Як повідомляють росмедіа, на Далекому Сході помітили велику кількість акул. Вони з'явились в акваторії через аномальний захід тунця.

Ця міграція була обумовлена раннім прогріванням поверхневих вод та появою потенційної їжі — івасі. За словами місцевих, у всіх регіонах поблизу Владивостока рибаки почали виловлювати акул. Так, біля острова Путятіна піймали акулу-мако, а ще кілька особин переслідували катери у бухті Тріозер'я.

В Росії нашестя акул

Окрім того, рибалки почали виловлювати величезних тунців. Так, одна з особин затягнула на 200 кг. На перший погляд, це виглядає як успіх, однак насправді тунці завдають великої шкоди промисловій риболовлі, адже вони спокійно підходять близько до берега та об'їдають рибу прямо з гачків. У результаті риболовля перетворюється на змагання з морськими гігантами.

Фахівці вже наголосили, що саме поява великих тунців одна з причини, що в Примор'ї з'явились акули. Адже більші хижаки переслідують тунця, який плаває близько до берега.

В Росії нашестя великих тунців

В Росії нашестя великих тунців

Додамо, що в більшості промислових риболовних зонах у Владивостоці купатись заборонено, саме через загрозу акул. Однак там часто люди плавають на сапах та інших бордах.

Для довідки

Владивосток в Росії одне з риболовних міст великого масштабу. Основу вилову складають минтай, оселедець, камбала, тріска, лососеві види, а також морепродукти (кальмари, краби). Левова частка виловленої у регіоні риби не доходить до кінцевого споживача, а експортується як сировина або напівфабрикати до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, переважно до Китаю. Таким чином нашестя тунця та акул може поставити під удар економіку регіону.

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