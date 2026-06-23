Россия страдает из-за нашествия подводных хищников: как они выглядят и чем опасны

Некоторые особи достигают 200 кг

В России массовое нашествие подводных хищников, которые могут нанести немалый ущерб нескольким регионам. Уже сейчас начали фиксироваться изменения в акватории Приморского края.

Как сообщают росмедиа, на Дальнем Востоке заметили большое количество акул. Они появились в акватории из-за аномального захода тунца.

Эта миграция была обусловлена ранним прогреванием поверхностных вод и появлением потенциальной пищи – иваси. По словам местных, во всех регионах в близи Владивостока рыбаки начали вылавливать акул. Так, у острова Путятина поймали акулу-мако, а еще несколько особей преследовали катера в бухте Триозерья.

В России нашествие акул

Кроме того, рыбаки начали вылавливать огромных тунцов. Так, одна из особей затянула на 200 кг. На первый взгляд, это выглядит как успех, однако на самом деле тунцы наносят большой вред промышленной рыбалке, ведь они спокойно подходят близко к берегу и объедают рыбу прямо из крючков. В результате рыбалка превращается в состязание с морскими гигантами.

Специалисты отметили, что именно появление больших тунцов одна из причин, что в Приморье появились акулы. Ведь большие хищники преследуют тунца, плавающего близко к берегу.

В России нашествие больших тунцов

В России нашествие больших тунцов

Добавим, что в большинстве промышленных рыболовных зонах во Владивостоке купаться запрещено именно из-за угрозы акул. Однако там часто люди плавают на сапах и других бордах.

Для справки

Владивосток в России один из рыболовных городов большого масштаба. Основу отлова составляют минтай, сельдь, камбала, щепа, лососевые виды, а также морепродукты (кальмары, крабы). Львиная доля выловленной в регионе рыбы не доходит до конечного потребителя, а экспортируется как сырье или полуфабрикаты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Китай. Таким образом, нашествие тунца и акул может поставить под удар экономику региона.

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