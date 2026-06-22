На Росію обрушилася Божа кара? Потужне торнадо проноситься над Уралом (видовищні кадри)

Стихія знесла заправку та пошкодила лікарню

У понеділок, 22 червня, найпотужніший ураган пройшовся Свердловською областю (РФ). Стихія зривала дахи, ламала дерева та обривала лінії електропередач. Є постраждалі.

Відповідні фото та відео публікують російські Telegram-канали. Зараз смерч продовжує рухатися у напрямку Нижнього Тагілу – другого за величиною міста в області після Єкатеринбурга.

Торнадо пошкодив близько 40 покрівель, впали 25 дерев та 9 опор ЛЕП. Без електрики залишилося понад 4 тисячі приватних будинків.

Зламані дерева падали на автомобілі, змінаючи дахи. Постраждали десятки автівок.

Ураган зніс АЗС у Кушві, а також пошкодив хірургічний корпус центральної районної лікарні.

Чотирьох людей госпіталізовано з серйозними переломами. Були й інші постраждалі, проте після огляду лікарі відпустили їх додому – травми виявились легкими.

Для місцевих мешканців у Кушві вже відкрили пункт тимчасового розміщення.

Наслідки торнадо у Свердловській області РФ

Наслідки торнадо у Росії

Раніше біля узбережжя окупованого Криму було зафіксовано серію землетрусів. Два з них відчувалися у Севастополі.