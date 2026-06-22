На Росію обрушилася Божа кара? Потужне торнадо проноситься над Уралом (видовищні кадри)
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Стихія знесла заправку та пошкодила лікарню
У понеділок, 22 червня, найпотужніший ураган пройшовся Свердловською областю (РФ). Стихія зривала дахи, ламала дерева та обривала лінії електропередач. Є постраждалі.
Відповідні фото та відео публікують російські Telegram-канали. Зараз смерч продовжує рухатися у напрямку Нижнього Тагілу – другого за величиною міста в області після Єкатеринбурга.
Торнадо пошкодив близько 40 покрівель, впали 25 дерев та 9 опор ЛЕП. Без електрики залишилося понад 4 тисячі приватних будинків.
Зламані дерева падали на автомобілі, змінаючи дахи. Постраждали десятки автівок.
Ураган зніс АЗС у Кушві, а також пошкодив хірургічний корпус центральної районної лікарні.
Чотирьох людей госпіталізовано з серйозними переломами. Були й інші постраждалі, проте після огляду лікарі відпустили їх додому – травми виявились легкими.
Для місцевих мешканців у Кушві вже відкрили пункт тимчасового розміщення.
Раніше біля узбережжя окупованого Криму було зафіксовано серію землетрусів. Два з них відчувалися у Севастополі.