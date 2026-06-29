Яхта Путіна "вспливла" в несподіваному місці вперше з 2022: де вона зараз і який має вигляд (фото)

Президент РФ багато разів катався на судні за десятки мільйонів доларів

Суперяхта Graceful, яка належить Володимиру Путіну, несподівано "вспливла" біля берегів Данії. Її супроводжували цілий есмінець та патрульний катер.

Про це пише данське видання DR. Повідомляється, що судно ввімкнуло свій транспондер уперше з 2022 року, прибувши до данських вод у ніч на 29 червня. Це зафіксували сервіси з відстеження судноплавства, а журналісти підтвердили інформацію за допомогою фотографій, зроблених кількома людьми.

Яхта Graceful. Фоо — Marinetraffic

Цю інформацію підтвердив і "Телеграф" за допомогою сайту Marinetraffic. На момент виходу публікації яхта Graceful оминала Данію, а її пунктом призначення був Стамбул.

Примітно, що яхта Путіна знаходиться у супроводі цілого есмінця, а також патрульного катера Воєвода.

Яхта Яхта Graceful на карті

Яхта Яхта Graceful на карті

Довідка: Есмінець — це клас багатоцільових бойових швидкохідних маневрених кораблів, призначених для боротьби з підводними човнами, літальними апаратами (у тому числі ракетами) та кораблями противника. Патрульний катер "Воєвода" — нове (введене в експлуатацію у 2025 році) аварійно-рятувальне судно Морспасслужби РФ. Як зазначає видання "Агентство Новости", у 2017 році російські ЗМІ писали, що, згідно з припущеннями, "Воєвода" може бути проєктом "спеціального судна подвійного призначення" і навіть "яхти для високопоставлених осіб". А видання The War Zone у 2026 році писало, що в деяких колах судно називають "яхтою Путіна".

Катер Воєвода. Фото — Marinetraffic

У статті наголошується, що конвой вже вдалося зафіксувати за допомогою супутника. За ним наглядали катери данських ВМС та німецької берегової охорони.

Конвой яхти Graceful. Фото — DR

Що відомо про яхту Graceful

Про яхту Graceful стало відомо у 2022 році завдяки розслідуванню соратників опозиціонера Олексія Навального. Судно, яке оцінюють у 100 мільйонів доларів, спустили на воду у 2014 році. Офіційно невідомо, кому належить судно, але його кілька разів помічали у Сочі у той момент, коли у місті перебував Володимир Путін. Після початку війни США внесли її під санкції за зв’язок із Путіним. Лише за 2022 рік на неї витратили 3 млрд. рублів. Зокрема, "затюнінгували" судно такими деталями:

"дерев’яні вироби" — 240 млн рублів;

журнальний столик — 8 млн рублів;

матрац для спальні "господині" — 800 тисяч рублів;

килим площею понад 100 м. кв. для спальні "господаря" — 5 млн рублів;

гребінці — по 11 тисяч рублів кожен;

броньовані парасольки — по 1,2 млн рублів кожен.

Спальня "господаря яхти Graceful

Спальня "господарки" яхти Graceful

Мінфін США при введенні санкцій проти "Грейсфул" та ще однієї яхти Путіна "Олімпії" писав, що російський лідер "здійснив безліч поїздок на цих яхтах, зокрема у 2021 році в Чорному морі, де до нього приєднався Олександр Лукашенко".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над яхтою Путіна в італійському порту відбулася битва дронів.